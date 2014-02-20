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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 11:22 BJT

《汇市简讯》欧元/美元从欧元/澳元买盘中获得支撑

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* 欧元/澳元日内跳升0.75%，且突破位于1.5320的55日均线

* 欧元/澳元买盘协助欧元/美元在亚洲盘中守在1.3750上方

* 欧元/美元在1.3760/70之间有卖盘，1.3775上方有停损单

* 欧元区采购经理人指数初值将于今日稍晚公布，将仍为欧元接下来走势的关键(完)

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