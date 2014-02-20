新债招标：中国国开行约3.3个月增发债定在下限4.1645%--业内人士

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透上海2月20日 - 业内人士周四透露，中国国家开发银行下午招标的剩余期限约3.3个月的增发债，中标收益率定在投标系统的收益率下限4.1645%，投标倍数为7.95倍。
该期债为国开行2011年第34期金融债 增发，发行量不超过50亿元人民币，采用单一价格(荷兰式)招标方式。2月21日至2月24日为分销期，2月24日缴款。
国开行2011年第34期金融债，发行规模100亿元，期限三年(1+2)，票面利率4.0%，今年6月2日到期。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。