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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 15:43 BJT

新债招标：中国国开行约3.3个月增发债定在下限4.1645%--业内人士

路透上海2月20日 - 业内人士周四透露，中国国家开发银行下午招标的剩余期限约3.3个月的增发债，中标收益率定在投标系统的收益率下限4.1645%，投标倍数为7.95倍。

该期债为国开行2011年第34期金融债 增发，发行量不超过50亿元人民币，采用单一价格(荷兰式)招标方式。2月21日至2月24日为分销期，2月24日缴款。

国开行2011年第34期金融债，发行规模100亿元，期限三年(1+2)，票面利率4.0%，今年6月2日到期。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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