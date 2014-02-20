台湾债市：RP利率持于低位，投信端资金转趋稍多

路透台北2月20日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四仍持于低位。市场交易人士表示，今日投信端资金转趋稍多，而目前券商资金缺口偏小，RP成交利率依旧徘徊在既有区间。

他们指出，近日投信端资金多缺不一情况有所改变，投信较为青睐承作公司债RP，加以有寿险公司拟将公债RP券源转为承作公司债RP；然而目前市场欠缺公司债券源标的，令公司债RP成交利率续处低位。

〞公司债的话，投信都会抢着要。〞一位证券商交易员说。

此外，有票券商交易人士指出，今日投信端资金转为稍多一点，然目前资金调度以向银行拆款为主，因此今日依旧不多收RP资金，RP利率仍维持在既有区间。

证券商10天期公债的附买回利率成交区间以0.55-0.57%为主；30天公司债RP利率主要交投在0.65-0.67%，大致与上日相同。

主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，也和上日相同。