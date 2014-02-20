中国基金：1月货币基金规模跃增两千亿，总量近万亿元

路透上海2月20日 - 货币基金正成为中国公募基金业近期发展的主力军。据中国证券投资基金业协会最新数据，1月货币基金份额和净值均增加逾两千亿，净值规模已接近1万亿元人民币，成为1月成长最快的基金类型。

数据显示，截止1月底，公募基金净值净增1,217.43亿元至31,238.14亿元。其中货币基金规模由上月的7,475.90亿元增至9,532.42亿元，环比上升27.5%；而债券型基金无论是份额还是净值均出现明显缩水，1月末净值下跌两成至3,224.84亿元。

业内人士分析，1月货币基金规模大增，主要与阿里巴巴余额宝及类似的货币基金产品在农历新年前后的热销相关。

据余额宝官方披露的数据，截止1月15日，余额宝挂钩的增利宝货币基金规模已逾2,500亿元，1月前半个月内净增600多亿元。另据国内媒体报导，截止2月14日，余额宝的规模已突破4,000亿元。这意味着1月15日以来的一个月内，增利宝货币基金规模又增加了1,500亿元。

知名投行瑞银集团旗下合资券商瑞银证券最新研究报告指出，互联网金融对于中国银行业短期最大的影响，或体现为第三方在线支付平台对现有盈利模式的冲击，以及货币市场基金(MMF)带来的净息差缩窄压力。如果总存款中有10%被MMF取代，那么中国的银行业净息差将萎缩10个基点。

据中国人民银行统计数据，1月末国内银行业的人民币存款余额103.44万亿元，10%份额意味着10.3万亿元。（完）

欲了解详细数据，可点选基金业协会网站 （here） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)