中国货币市场：隔夜回购利率跌破2%，正回购操作力度偏弱难撼宽松格局

路透上海2月20日 - 中国银行间市场周四回购利率 多下行。交易员指出，今日央行公开市场正回购操作较周二放量，但仍低于市场普遍预期，场内流动性极为宽裕，机构融出意愿较强，隔夜品种加权利率已跌破2%，有望再刷新近11个月来的低点。

”(正回购操作)量上面低于预期了，本身今天还有国库(现金定存)招标，一对冲，简直就没多少了。“华东一商业银行交易员称。

业内人士周四透露，中国央行公开市场今日进行600亿元人民币14天期正回购操作。据此计算，本周公开市场将净回笼资金1,080亿元。

早间财政部还进行了500亿元的九个月期国库现金定期存款招标，中标利率6.30%，仍居高不下，因1月放贷过猛，且受新型类存款投资产品等影响，存款流失较多致银行揽存压力颇重。

华东另一商业银行交易员则指出，目前资金面的确非常宽松，但其并不认为流动性彻底好转，实质机构心态仍偏脆弱。

她称，“今天前我一直觉得就最近市场的情况来看，1天在3.0%以下，7天在3.5%-4.5%，一个月在5%左右，是比较合适的浮动，利率中枢会比去年整体下移，央行也会让利率保持窄幅波动。”

“但如果像今天这样，价格下行太厉害的话，下周不知道央行会不会又加大力度。”她指出。

隔夜回购加权利率 早盘尾段报1.9942%，较上日再跌35bp(基点)，有望创下自去年3月末以来的低点(3月28日的低点为1.7512%)。

北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9942 2.3442 -35.00

七天 3.6639 3.7516 -8.77

14天 4.1055 4.5174 -41.19

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.3000 1.8250 +247.50

七天 3.5100 3.7000 -19.00

14天 3.9000 4.1500 -25.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0310 2.4300 -39.90

七天 3.7300 3.8600 -13.00

14天 4.2300 4.8800 -65.00

Shibor

其中:隔夜 1.9810 2.4030 -42.20

七天 3.7030 3.7620 -5.90

三个月 5.5960 5.6000 -0.40