更新版 1-日本经济：经济能够承受消费税上调的冲击--央行审议委员

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
森本宜久表示，非常有可能从2014财年下半年起实现2%的通胀目标。
日本央行周二一如外界普遍预期，维持扩大货币基础的承诺，每年扩大幅度为60-70万亿(兆)日圆(5,890-6,870亿美元)。
森本宜久重申央行看法，即随着美国和欧洲增长激励中国和其他亚洲国家的活动，日本出口将开始加速。
然而，数据显示担心是有道理的。
财务省周四公布的数据显示，日本1月贸易逆差创新高，因日圆贬值推高进口成本，且未能明显增加出口。
此前一份调查结果显示日本制造业信心下滑，凸显首相安倍晋三激励经济长期持续增长的策略，面临严峻挑战。
日本政府4月将把消费税率自5%调高至8%，因此许多消费者赶在这之前购买汽车、房屋和耐久财(耐用品)。
但周一数据显示日本第四季国内生产总值(GDP)增幅较预期疲弱，为加税前消费者支出热潮将足以缓冲出口增长低迷效应的希望，浇了一盆冷水。(完)
(编译 张涛/张若琪; 审校 侯向明/龚芳)
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。