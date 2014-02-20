更新版 1-日本经济：经济能够承受消费税上调的冲击--央行审议委员

森本宜久表示，非常有可能从2014财年下半年起实现2%的通胀目标。

日本央行周二一如外界普遍预期，维持扩大货币基础的承诺，每年扩大幅度为60-70万亿(兆)日圆(5,890-6,870亿美元)。

森本宜久重申央行看法，即随着美国和欧洲增长激励中国和其他亚洲国家的活动，日本出口将开始加速。

然而，数据显示担心是有道理的。

财务省周四公布的数据显示，日本1月贸易逆差创新高，因日圆贬值推高进口成本，且未能明显增加出口。

此前一份调查结果显示日本制造业信心下滑，凸显首相安倍晋三激励经济长期持续增长的策略，面临严峻挑战。

日本政府4月将把消费税率自5%调高至8%，因此许多消费者赶在这之前购买汽车、房屋和耐久财(耐用品)。

但周一数据显示日本第四季国内生产总值(GDP)增幅较预期疲弱，为加税前消费者支出热潮将足以缓冲出口增长低迷效应的希望，浇了一盆冷水。(完)