英国经济：财相欧思邦承诺预算案将正视经济复苏不均问题

* 预定3月19日发表预算报告

* 英国经济成长率达六年来高位

* 财相欧思邦将强调英国仍必须面对问题

路透伦敦2月20日 - 英国财政大臣欧思邦周四将发表演说，他将承诺会在下个月发表的年度预算报告中正视英国经济复苏不均衡的“艰难真相”，强调需要促进产品出口扩大。

欧思邦在前往澳洲出席20国集团(G20)会议的途中，在香港发表演说，这应该是他3月19日发表预算报告之前的最后一次演说。这份预算案将是2015年5月大选之前，欧思邦能够实质调整财政政策的最后一次机会。

尽管英国经济成长率达到六年来高位，但欧思邦强调为了降低英国预算赤字，以及协助国家债务降至可持续水位，必须持续撙节路线。

根据财政大臣办公室发布的讲稿摘要，欧思邦指出，“我们并不能够在这份预算案里就此松懈，说句‘大功告成’。我们必须在这份预算案面对我们的问题，正视一些艰难的真相。”

若外界产生对于撙节政策将放松的预期，中间偏左的在野党工党可能从中受益。工党目前在民意调查中领先，而且工党所设定的财政整顿目标较为宽松。

欧思邦将在演说中指出，在英国面对的多项问题中，头号问题在经济复苏尚未稳固，而且过度依赖消费者支出。