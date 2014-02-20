英国经济：财相欧思邦承诺预算案将正视经济复苏不均问题

****敬告客户： 4月30日起新增CFTC关于CBOT美债期货的持仓报告****
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
* 预定3月19日发表预算报告
* 英国经济成长率达六年来高位
* 财相欧思邦将强调英国仍必须面对问题
路透伦敦2月20日 - 英国财政大臣欧思邦周四将发表演说，他将承诺会在下个月发表的年度预算报告中正视英国经济复苏不均衡的“艰难真相”，强调需要促进产品出口扩大。
欧思邦在前往澳洲出席20国集团(G20)会议的途中，在香港发表演说，这应该是他3月19日发表预算报告之前的最后一次演说。这份预算案将是2015年5月大选之前，欧思邦能够实质调整财政政策的最后一次机会。
尽管英国经济成长率达到六年来高位，但欧思邦强调为了降低英国预算赤字，以及协助国家债务降至可持续水位，必须持续撙节路线。
根据财政大臣办公室发布的讲稿摘要，欧思邦指出，“我们并不能够在这份预算案里就此松懈，说句‘大功告成’。我们必须在这份预算案面对我们的问题，正视一些艰难的真相。”
若外界产生对于撙节政策将放松的预期，中间偏左的在野党工党可能从中受益。工党目前在民意调查中领先，而且工党所设定的财政整顿目标较为宽松。
欧思邦将在演说中指出，在英国面对的多项问题中，头号问题在经济复苏尚未稳固，而且过度依赖消费者支出。
“我们的经济成长不能光靠消费者，就像之前几十年那样，”他在讲稿中指出。“我们也不能把所有筹码押在伦敦金融中心，就像前几任财相那样。英国的投资做得不够。英国的出口也不够。”(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
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