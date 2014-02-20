中国期货：业内首家在线零佣金开户被叫停，互联网路线面临监管考验

路透上海2月20日 - 中国东方航空集团旗下的东航期货周三晚间表示，其新推出的手机客户端零佣金开户应监管部门的要求而暂停。这项引起国内期货业震动的创新业务推出仅一天，即遇到合规要求的拷问。

不过业内人士指出，期货公司试水零佣金和移动端开户，标志着开放的互联网思维已在倒逼倚重手续费收入的国内期货公司转型，这场变革的脚步料不会因监管机构的合规疑虑而终止。

东航期货官网刊登的声明称，接辖区监管部门电话口头通知，根据中国证监会指示精神，要求立即暂停公司的移动端开户业务。

声明指出，该业务被暂停的理由包括：“开户环节风险揭示不充分；投资者适当性评估不够；合同签署人身份未明。”

不过据路透了解，此次业内争议的焦点--期货交易零佣金政策并未直接被监管部门叫停。

东航期货的客服人员对路透确认，目前通过该公司现场开户的方式仍可以享受零佣金的优惠，至于移动端的零佣金开户何时恢复，还要等进一步通知。

总部设在上海的东航期货前身是东方航空公司期货部，是中国证监会首批核准的期货公司之一。

**零佣金搅动期货业利益格局**

东航期货周二上线了手机“三分钟极速开户”业务，在期货行业内率先对接移动互联网。

此外，该公司还宣布对新开客户免收佣金，仅代为收取交易所手续费及期货投资者保障基金，且对除特殊法人账户外的存量客户也将统一降至零佣金，此举将中国期货业已然激烈的手续费之争推向了白热化。

尽管中国证监会近年已批准多家有资质的期货公司从事期货资管及风险管理子公司等多项创新业务，但对于国内大多数期货公司而言，新业务无论从收入还是客户规模上仍较传统的经纪业务有很大的差距，尚难成为支撑期货公司盈利的重要支柱。

新华社援引统计数据显示，2013年中国期货公司营业收入约185亿元人民币，其中手续费收入124亿元，占比高达70%。

“对于期货公司来说，零佣金不仅仅是手续费的数量问题，而是要倒逼公司加快培育新的盈利模式，还有利用互联网思维进行业务流程的创新，现在战火已经烧到家门口了，压力很大啊。”上海一位不愿透露姓名的期货公司高层对路透表示。