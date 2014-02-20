《焦点》Facebook以190亿美元收购WhatsApp震惊业界

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
创投公司Sequoia Capital于2011年2月投资WhatsApp，一共为其办理了三轮融资，根据熟知内情人士说法，在190亿美元的估值当中，Sequoia Capital持股价值约30亿美元。
“我的妈啊，这对于WhatsApp是个很棒的交易，”Snapchat的初期投资人Teo表示。
若交易无法完成，Facebook承诺将给予10亿美元现金及10亿美元股票作为分手费。
Facebook的顾问为Allen & Co，WhatsApp则聘请摩根士丹利担任顾问。
Facebook股价盘后大跌2.5%至66.36美元，周三收盘价为68.06美元。
“不论怎么看这都是一起很昂贵的交易，赌注很高，而豪赌的结果若非顺利成功，就是下场惨澹，”Summber指出，“鉴于其规模相对于企业估值，这是个非常重大的交易，且恐怕也不会是最后一个。”(完) (编译 白云/李婷仪/高琦/张明钧; 审校 侯向明/龚芳/石冠兰)
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。