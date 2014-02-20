《焦点》Facebook以190亿美元收购WhatsApp震惊业界

创投公司Sequoia Capital于2011年2月投资WhatsApp，一共为其办理了三轮融资，根据熟知内情人士说法，在190亿美元的估值当中，Sequoia Capital持股价值约30亿美元。

“我的妈啊，这对于WhatsApp是个很棒的交易，”Snapchat的初期投资人Teo表示。

若交易无法完成，Facebook承诺将给予10亿美元现金及10亿美元股票作为分手费。

Facebook的顾问为Allen & Co，WhatsApp则聘请摩根士丹利担任顾问。

Facebook股价盘后大跌2.5%至66.36美元，周三收盘价为68.06美元。

“不论怎么看这都是一起很昂贵的交易，赌注很高，而豪赌的结果若非顺利成功，就是下场惨澹，”Summber指出，“鉴于其规模相对于企业估值，这是个非常重大的交易，且恐怕也不会是最后一个。”(完) (编译 白云/李婷仪/高琦/张明钧; 审校 侯向明/龚芳/石冠兰)