中国债市动态：现券收益率普跌，正回购力度弱于预期提振市场信心

路透上海2月20日 - 中国银行间债市周四早盘利率债及信用债收益率普跌，短端跌幅更为明显；今日公开市场不出预料延续了正回购操作，不过操作规模弱于预期，市场信心受提振，此前被压抑的买盘有所释放。

交易员并指出，面对愈发宽裕的资金面，央行虽有回收动作，但以当前的力度显然无法扭转流动性大局，只要央行回笼意愿没有明显增强，债市有望延续震荡偏强的走势。

“钱松，正回购比大家想的少，你看隔夜(回购利率)跌的，”上海一银行交易员称。

中国央行公开市场今日进行600亿元人民币14天期正回购操作。据此计算，本周公开市场净回笼资金1,080亿元。

银行间市场周四回购利率 多下行。交易员指出，今日央行公开市场正回购操作较周二放量，但仍低于市场普遍预期，场内流动性极为宽裕，机构融出意愿较强，隔夜品种加权利率已跌破2%，有望再刷新近11个月来的低点。

华东一银行交易员指出，今日长期国债收益率下滑近3个基点(bp)，金融债降幅也类似，而短债跌幅更大一些，分品种看，信用债表现仍稍强于利率债。

剩余期限约9.51年的国债130018券最新成交对应收益率 为4.5080%，上交易日尾盘报4.5401%；剩余期限三个多月的国债110013券最新成交对应收益率 为3.1999%，上交易日尾盘报3.32%。