中国债市动态：现券收益率普跌，正回购力度弱于预期提振市场信心

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透上海2月20日 - 中国银行间债市周四早盘利率债及信用债收益率普跌，短端跌幅更为明显；今日公开市场不出预料延续了正回购操作，不过操作规模弱于预期，市场信心受提振，此前被压抑的买盘有所释放。
交易员并指出，面对愈发宽裕的资金面，央行虽有回收动作，但以当前的力度显然无法扭转流动性大局，只要央行回笼意愿没有明显增强，债市有望延续震荡偏强的走势。
“钱松，正回购比大家想的少，你看隔夜(回购利率)跌的，”上海一银行交易员称。
中国央行公开市场今日进行600亿元人民币14天期正回购操作。据此计算，本周公开市场净回笼资金1,080亿元。
银行间市场周四回购利率 多下行。交易员指出，今日央行公开市场正回购操作较周二放量，但仍低于市场普遍预期，场内流动性极为宽裕，机构融出意愿较强，隔夜品种加权利率已跌破2%，有望再刷新近11个月来的低点。
华东一银行交易员指出，今日长期国债收益率下滑近3个基点(bp)，金融债降幅也类似，而短债跌幅更大一些，分品种看，信用债表现仍稍强于利率债。
剩余期限约9.51年的国债130018券最新成交对应收益率 为4.5080%，上交易日尾盘报4.5401%；剩余期限三个多月的国债110013券最新成交对应收益率 为3.1999%，上交易日尾盘报3.32%。
国债期货主力合约TF1403 早盘收报91.874元，涨0.022元，或0.02%。(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。