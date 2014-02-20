《路透晚报》--2月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：汇丰2月制造业PMI初值续降且创七个月低点，经济增长或面临下行风险

受新订单和产出等多项指数下滑的拖累，汇丰中国2月制造业PMI初值在萎缩区间续降，并创下七个月来最低水准。结合近期PPI和PMI等多项数据判断，今年一季度中国经济增长恐面临一定下行风险。

--中国金融：地区社会融资规模首次公布，东部六省市去年占比不足四成

自2011年起公布全国社会融资规模数据之后，中国人民银行周四首次公布了按地区统计的社会融资规模数据。其中排名最前的东部六省市，即广东、北京、江苏、山东、浙江和上海去年合计占全国比例为37.9%，融资集中度连续两年下降。

--中国经济：财税改革要有明确路线图，今明两年是改革关键期--副总理

中国国务院副总理张高丽周三表示，深化财税体制改革，要有明确的路线图、时间表。“今明两年是财税体制改革的关键时期，要敢于啃硬骨头、敢于涉险滩，努力在解决重点、难点问题上取得突破性进展。”。

--台湾数据：1月外销订单金额年减2.8%逊于预期，因春节因素及生产淡季来临

台湾经济部周四公布，1月外销订单较上年同期减2.8%，逊于市场预估年增3.3%。经济部并预估2月外销订单金额将较1月略减。

--台湾金融：行政院通过法规修正，保险公司买宝岛债不计入海外投资额度

台湾行政院会周四通过金管会保险法修正案版本，将保险公司投资台湾证券市场上市或上柜的外币计价股权，包括宝岛债在内，可不计入国外投资额度。该法将再送立法院审查通过后方能生效。

【固定收益】

--《分析》正回购重启难撼宽资金格局，中国货币政策意在防风险

面对节后丰沛的流动性，中国央行果断出手重启正回购，全周延续春节后的净回笼态势，惟规模收敛。业内人士认为，公开市场的新动向并不意味政策立场有所变化，在国内经济基本面走向仍待观察的情况下，货币政策仍以防风险为重，延续中性偏紧基调。

--中国货币市场：隔夜回购利率跌破2%，正回购操作力度偏弱难撼宽松格局

中国银行间市场周四回购利率 多下行。交易员指出，今日央行公开市场正回购操作较周二放量，但仍低于市场普遍预期，场内流动性极为宽裕，机构融出意愿较强，隔夜品种加权利率已跌破2%，有望再刷新近11个月来的低点。

--中国债市动态：现券收益率普跌，正回购力度弱于预期提振市场信心

中国银行间债市周四早盘利率债及信用债收益率普跌，短端跌幅更为明显；今日公开市场不出预料延续了正回购操作，不过操作规模弱于预期，市场信心受提振，此前被压抑的买盘有所释放。

--中国基金：1月货币基金规模跃增两千亿，总量近万亿元

货币基金正成为中国公募基金业近期发展的主力军。据中国证券投资基金业协会最新数据，1月货币基金份额和净值均增加逾两千亿，净值规模已接近1万亿元人民币，成为1月成长最快的基金类型。

--中国债市：国库现金存款利率居高不下，资金虽宽但揽存压力颇重

尽管资金市场持续宽松，但中国财政部周四招标的九个月国库现金定存利率仍居高不下，因1月放贷过猛，且受新型类存款投资产品等影响，存款流失较多致银行揽存压力颇重。

--中国货币市场：兴业银行完成今年首只20亿元同业存单发行--公告

中国全国银行间同业拆借中心周四公告显示，兴业银行 20亿元人民币三个月期同业存单已发行完毕，此亦为今年首只发行的同业存单。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘续跌至6.085元一线，受中间价加速贬值引导

人民币兑美元即期 周四早盘续跌。中间价连续第三天贬值，贬幅亦呈加速状态，盘中银行自发购汇和疑似央行干预的大行主导购汇均有出现，短期市场仍持观望态度。

--离岸人民币：中信银行三年期点心债开跑，以4.125%在市场询价

中国股份制商业银行--中信银行 点心债正式开跑，根据路透周四所获销售文件，该行正以4.125%在市场为三年期点心债询价。

--离岸人民币：中英正在积极讨论设立伦敦人民币清算行--英财政大臣

英国财政大臣欧思邦（George Osborne）周四表示，该国政府正在积极与中国协商，在伦敦设置人民币清算行。

--离岸人民币：瑞安房地产三年点心债以6.875%定价，发行25亿元

根据销售文件，总部位于上海的瑞安房地产 三年期点心债以6.875%定价，较初步指导利率7.125%低25个基点。

--离岸人民币：美国联合利华三年期点心债以3.25%询价--销售文件

全球综合消费产品大厂--联合利华 再探人民币融资市场，根据路透周四所获销售文件，该企业有意发行三年期点心债，询价利率为3.25%。

【证券/期货】

--中国股市：沪综指收盘略跌，因经济数据较弱及前期强势股回调

中国股市沪综指周四收盘略跌。分析师指出，最新经济数据显示经济下行风险，以及近期较活跃的中小盘股今日出现获利回吐，大盘显现冲高乏力，所幸中国石化 等部分权重股受消息面支撑走势较强，将大盘勉强稳住。估计短期内大盘股或有补涨机会。

--中港热股：中石化求售营销业务权益有望降低负债，关联个股全线上扬

中国最大炼油商--中国石化 表明将寻求出售油品销售业务最多30%股权后，其A股和H股周四盘中大涨10%，因市场期望交易有助降低债务水平。

--中国期市：PMI数据不佳重创工业品期货，沪胶暴跌近4%

受中国制造业数据疲弱的拖累，国内工业品期货周四全线收挫，其中上海期胶暴跌近4%，逼近本月初所及的四年多低位。库存居高不下，加之宏观面忧虑重燃，令胶价本周初的一波反弹宣告夭折。

--中国期货：业内首家在线零佣金开户被叫停，互联网路线面临监管考验