《路透晚报》--2月20日日间新闻摘要（中港台）

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
【政经】
--中国数据：汇丰2月制造业PMI初值续降且创七个月低点，经济增长或面临下行风险
受新订单和产出等多项指数下滑的拖累，汇丰中国2月制造业PMI初值在萎缩区间续降，并创下七个月来最低水准。结合近期PPI和PMI等多项数据判断，今年一季度中国经济增长恐面临一定下行风险。
--中国金融：地区社会融资规模首次公布，东部六省市去年占比不足四成
自2011年起公布全国社会融资规模数据之后，中国人民银行周四首次公布了按地区统计的社会融资规模数据。其中排名最前的东部六省市，即广东、北京、江苏、山东、浙江和上海去年合计占全国比例为37.9%，融资集中度连续两年下降。
--中国经济：财税改革要有明确路线图，今明两年是改革关键期--副总理
中国国务院副总理张高丽周三表示，深化财税体制改革，要有明确的路线图、时间表。“今明两年是财税体制改革的关键时期，要敢于啃硬骨头、敢于涉险滩，努力在解决重点、难点问题上取得突破性进展。”。
--台湾数据：1月外销订单金额年减2.8%逊于预期，因春节因素及生产淡季来临
台湾经济部周四公布，1月外销订单较上年同期减2.8%，逊于市场预估年增3.3%。经济部并预估2月外销订单金额将较1月略减。
--台湾金融：行政院通过法规修正，保险公司买宝岛债不计入海外投资额度
台湾行政院会周四通过金管会保险法修正案版本，将保险公司投资台湾证券市场上市或上柜的外币计价股权，包括宝岛债在内，可不计入国外投资额度。该法将再送立法院审查通过后方能生效。
【固定收益】
--《分析》正回购重启难撼宽资金格局，中国货币政策意在防风险
面对节后丰沛的流动性，中国央行果断出手重启正回购，全周延续春节后的净回笼态势，惟规模收敛。业内人士认为，公开市场的新动向并不意味政策立场有所变化，在国内经济基本面走向仍待观察的情况下，货币政策仍以防风险为重，延续中性偏紧基调。
--中国货币市场：隔夜回购利率跌破2%，正回购操作力度偏弱难撼宽松格局
中国银行间市场周四回购利率 多下行。交易员指出，今日央行公开市场正回购操作较周二放量，但仍低于市场普遍预期，场内流动性极为宽裕，机构融出意愿较强，隔夜品种加权利率已跌破2%，有望再刷新近11个月来的低点。
--中国债市动态：现券收益率普跌，正回购力度弱于预期提振市场信心
中国银行间债市周四早盘利率债及信用债收益率普跌，短端跌幅更为明显；今日公开市场不出预料延续了正回购操作，不过操作规模弱于预期，市场信心受提振，此前被压抑的买盘有所释放。
--中国基金：1月货币基金规模跃增两千亿，总量近万亿元
货币基金正成为中国公募基金业近期发展的主力军。据中国证券投资基金业协会最新数据，1月货币基金份额和净值均增加逾两千亿，净值规模已接近1万亿元人民币，成为1月成长最快的基金类型。
--中国债市：国库现金存款利率居高不下，资金虽宽但揽存压力颇重
尽管资金市场持续宽松，但中国财政部周四招标的九个月国库现金定存利率仍居高不下，因1月放贷过猛，且受新型类存款投资产品等影响，存款流失较多致银行揽存压力颇重。
--中国货币市场：兴业银行完成今年首只20亿元同业存单发行--公告
中国全国银行间同业拆借中心周四公告显示，兴业银行 20亿元人民币三个月期同业存单已发行完毕，此亦为今年首只发行的同业存单。
【外汇】
--中国汇市：人民币早盘续跌至6.085元一线，受中间价加速贬值引导
人民币兑美元即期 周四早盘续跌。中间价连续第三天贬值，贬幅亦呈加速状态，盘中银行自发购汇和疑似央行干预的大行主导购汇均有出现，短期市场仍持观望态度。
--离岸人民币：中信银行三年期点心债开跑，以4.125%在市场询价
中国股份制商业银行--中信银行 点心债正式开跑，根据路透周四所获销售文件，该行正以4.125%在市场为三年期点心债询价。
--离岸人民币：中英正在积极讨论设立伦敦人民币清算行--英财政大臣
英国财政大臣欧思邦（George Osborne）周四表示，该国政府正在积极与中国协商，在伦敦设置人民币清算行。
--离岸人民币：瑞安房地产三年点心债以6.875%定价，发行25亿元
根据销售文件，总部位于上海的瑞安房地产 三年期点心债以6.875%定价，较初步指导利率7.125%低25个基点。
--离岸人民币：美国联合利华三年期点心债以3.25%询价--销售文件
全球综合消费产品大厂--联合利华 再探人民币融资市场，根据路透周四所获销售文件，该企业有意发行三年期点心债，询价利率为3.25%。
【证券/期货】
--中国股市：沪综指收盘略跌，因经济数据较弱及前期强势股回调
中国股市沪综指周四收盘略跌。分析师指出，最新经济数据显示经济下行风险，以及近期较活跃的中小盘股今日出现获利回吐，大盘显现冲高乏力，所幸中国石化 等部分权重股受消息面支撑走势较强，将大盘勉强稳住。估计短期内大盘股或有补涨机会。
--中港热股：中石化求售营销业务权益有望降低负债，关联个股全线上扬
中国最大炼油商--中国石化 表明将寻求出售油品销售业务最多30%股权后，其A股和H股周四盘中大涨10%，因市场期望交易有助降低债务水平。
--中国期市：PMI数据不佳重创工业品期货，沪胶暴跌近4%
受中国制造业数据疲弱的拖累，国内工业品期货周四全线收挫，其中上海期胶暴跌近4%，逼近本月初所及的四年多低位。库存居高不下，加之宏观面忧虑重燃，令胶价本周初的一波反弹宣告夭折。
--中国期货：业内首家在线零佣金开户被叫停，互联网路线面临监管考验
中国东方航空集团旗下的东航期货周三晚间表示，其新推出的手机客户端零佣金开户应监管部门的要求而暂停。这项引起国内期货业震动的创新业务推出仅一天，即遇到合规要求的拷问。 (完) (整理 黄凯; 审校)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。