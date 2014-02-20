更新版 1-新债招标：中国进出口行两期债定位低于预期，资金宽松且PMI疲弱助力

* 进出口行两期固息新债收益率低于预期

* 流动性宽松格局尚难改，机构对中短期债需求较强

* 汇丰2月PMI初值创七个月低点亦有加强多头信心

* 机构谨慎的声音并未远去 (新增市场评论及更多细节)

路透北京2月20日 - 中国进出口银行周四招标的两期固息新债收益率低于预期。市场人士表示，正回购操作力度偏弱尚难改流动性宽松格局，机构对中短期债需求较强，汇丰2月PMI初值创七个月低点亦有加强多头信心。

业内人士稍早透露，进出口行上午招标的两年期固息增发债，中标收益率为5.1244%，五年期(附第三年末投资者选择权)固息债中标利率为5.2613%，均低于此前市场预测均值5.16%和5.28%。两期债边际中标收益率分别为5.1461%和5.29%，投标倍数则分别为2.40倍和1.99倍。

“行情不错，PMI出来后市场热情很高，资金面继续宽松，口行新债的预期就往下推了，”华中地区一银行交易员称。

北京一国有大行交易员则表示，正回购继续操作尚难改资金宽松格局，投资机构本着“早投资早受益”的传统思路，主动介入中短期债，持续推动着债券的暖势。

银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，两和三年期品种最新收益率分别为5.1843%和5.3380%。

但谨慎的声音并未远去。北京另一银行交易员就表示，虽然开年后其债券投资额度再次“满血复活”，但仍倾向于认为流动性和利率市场化的冲击方兴未艾，当前并非年内较优配置时点，操作以优化仓位资产结构为主，用其他短期资产过渡，静待收益率重启涨势。

银行间市场周四回购利率 多下行。交易员指出，今日央行公开市场正回购操作较周二放量，但仍低于市场普遍预期，场内流动性极为宽裕，机构融出意愿较强，隔夜品种加权利率已跌破2%，有望再刷新近11个月来的低点。

亚洲股市周四下跌，但日圆走坚，因一份调查报告为中国制造业勾勒出一幅黯淡的景象，从而增强该国经济前景的不确定性。

该两年期债为进出口行今年第五期固息债增发。进出口行于1月27日招标的第五期债，当期发行规模为50亿元，票面利率5.2673%。本周将新发的两期债具体发行条款如下：

第8期 第9期

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发行(招标)上限 60亿元 60亿元

期限/计息方式 两年固息 五年固息

(今年第五期增发) (第三年末附投资者选择权)

招标方式 多重价格中标(美国式) 多重利率中标(美国式)

缴款日/起息日 2月21日/2月17日 2月24日

分销期 2月20日至2月21日 2月20日-2月24日

上市日 2月27日 2月28日

基本承销额 无

发行手续费 均为发行总额的0.05%