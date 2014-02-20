路透基点：优源国际控股8,000万美元三年期贷款案启动--RLPC

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透香港2月20日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，中信银行国际和汇丰已启动香港上市的纸业公司优源国际控股有限公司8,000万美元三年期贷款案，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码275个基点。
受邀银行可以三个层次参贷：承诺2,000万美元或以上的银行担任牵头行，综合收益为313个基点，前端费是101个基点。承诺1,500-1,900万美元的银行担任主办行，综合收益和费用分别是309个和90个基点。承诺1,000-1,400万美元的银行担任安排行，综合收益和费用分别是302个和71个基点。
此次贷款分三次每半年不等额偿还：三次分别偿还总贷款额的20%、30%和50%，平均贷款期限为2.65年。
银行定于2月25-26日在厦门进行实地考察。
所筹资金用于再融资和一般公司用途。
回复截止期限为3月17日。（完）
(翻译 张荻；审校 徐文焰)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。