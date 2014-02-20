路透基点：优源国际控股8,000万美元三年期贷款案启动--RLPC

受邀银行可以三个层次参贷：承诺2,000万美元或以上的银行担任牵头行，综合收益为313个基点，前端费是101个基点。承诺1,500-1,900万美元的银行担任主办行，综合收益和费用分别是309个和90个基点。承诺1,000-1,400万美元的银行担任安排行，综合收益和费用分别是302个和71个基点。