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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 12:38 BJT

路透基点：优源国际控股8,000万美元三年期贷款案启动--RLPC

路透香港2月20日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，中信银行国际和汇丰已启动香港上市的纸业公司优源国际控股有限公司8,000万美元三年期贷款案，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码275个基点。

受邀银行可以三个层次参贷：承诺2,000万美元或以上的银行担任牵头行，综合收益为313个基点，前端费是101个基点。承诺1,500-1,900万美元的银行担任主办行，综合收益和费用分别是309个和90个基点。承诺1,000-1,400万美元的银行担任安排行，综合收益和费用分别是302个和71个基点。

此次贷款分三次每半年不等额偿还：三次分别偿还总贷款额的20%、30%和50%，平均贷款期限为2.65年。

银行定于2月25-26日在厦门进行实地考察。

所筹资金用于再融资和一般公司用途。

回复截止期限为3月17日。（完）

(翻译 张荻；审校 徐文焰)
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