中国汇市：人民币早盘续跌至6.085元一线，受中间价加速贬值引导

* 即期早盘续跌多达87个点子

* 中间价连三天加速贬值

* 自发购汇和疑似干预购汇均有出现

* 短期市场仍持观望态度

* 市场价向中间价靠拢

路透北京2月20日 - 人民币兑美元即期 周四早盘续跌。中间价连续第三天贬值，贬幅亦呈加速状态，盘中银行自发购汇和疑似央行干预的大行主导购汇均有出现，短期市场仍持观望态度。

今天中间价下跌了43个点子，创下今年以来最低价位。银行交易员称，中间价近日连续走贬，大行购汇时点和价位也不确定，还是不清楚监管层意图，交易风险较大。

一股份行交易员描述称，早盘初段多家银行跟随上日尾盘方向入场购汇，但发现疑似的干预买盘并未出现，又反手抛出美元。“正砸得兴起，央行来了，（美元）价格瞬间飞了30多个点。”

北京时间12:23，人民币兑美元即期报6.0831元，上日收报6.0764元。今日人民币兑美元中间价 为6.1146元，上日中间价为6.1103元。

另一股份行交易员认为，市场价向中间价回归，这才真正符合央行的政策目标。既保证了中间价的定价影响力，又维持了以中间价为中枢的双边波动态势。

以即期日低计算，近期离中间价的距离逐步收窄。以周四早盘日低6.0851元计，相当于较中间价向升值方向波动0.48%，较1月22日最远时的0.93%已经大幅收窄。

全球汇市方面，美元周四下跌，澳元下挫，此前公布的一份中国调查令人失望，再度引燃了新兴市场经济体的疑虑，同时提振日圆等货币。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1225/60，上日尾盘为6.1110。

北京时间12:23，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0552/82元，上一交易日尾盘报6.0486元。