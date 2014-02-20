版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 12:35 BJT

《汇市简讯》澳元/美元仍在日低附近挣扎

0424GMT

* 澳元/美元亚洲时段中午过后仍旧疲软，刚在0.8937创下新的日低

* 汇丰公布中国2月采购经理人指数(PMI)后，澳元回弹乏力

* 海外通常会对黯淡的中国数据做出更为严厉的反应

* 海外市场可能测试0.8915/25区域的强力支撑

* 不过不是所有人都相信汇丰PMI调查描绘出正确的状况

* 若未能跌破0.8915，则可能会出现获利了结(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐