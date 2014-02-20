《国际主要央行公开市场操作一览》--2月20日

路透上海2月20日 - 美联储(FED)2013年12月18日宣布缩减大规模购债的计划，但暗示维持低利率的时间会较原先承诺的更久，以试图缓和缩减购债的影响。最新1月29日FED宣布每月购债规模进一步缩减100亿美元，至650亿美元，坚持推行缩减量化宽松(QE)的计划，尽管近期新兴市场震荡，公债和抵押支持债券(MBS)的缩减购买幅度相同。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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2/19 买入公债 12.46 02/15/2036 - 02/15/2044

2/18 买入公债 42.84 11/30/2018 - 11/15/2019

2/14 买入公债 12.46 02/15/2036 - 11/15/2043

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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2/19 隔夜逆回购 -832.99 0.04%

2/18 隔夜逆回购 -708.34 0.04%

2/14 四天逆回购 -877.15 0.03%

2/13 隔夜逆回购 -1,011.86 0.03%

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。自2014年2月起，联邦公开市场委员会(FOMC)将按每月300亿美元的进度购买机构抵押支持债券(MBS)，原先为350亿美元，以及以每月350亿美元的进度购买较长期公债，原先为400亿美元。

其中，在2014年2月13日-3月12日期间，FED计划在滚动操作中，购买约120亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

欲浏览MBS操作详情,请点选(here)

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的1月会议记录显示，多位委员希望美联储缩减购债是可推测的，除非经济表现令美联储感到意外，否则美联储将在每次会议缩减购债100亿美元。

--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，可能在通胀、失业和GDP达标时升息 ，预期利率“到了明年之后”仍将维持于近零水准，并称美联储将需要尽快调整维持宽松政策一段时间的口头承诺。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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2/18 七天期反向交易 928.682 0.25%(固定利率)

2/18 七天期定期存款 -1,755 0.23%

《本周主要新闻》

--欧洲央行在月报中重申其前瞻性引导，即在一段较长时间内维持利率在当前或更低的水准。一如往常，欧洲央行月报内容和其主要政策声明基本相同。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 113,810

上周三 109,150

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当期变化 +4,660

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行维持宽松的货币政策不变，并重申对经济的乐观看法，未受近期经济增长势头减弱迹象影响，并暗示或需要一段时间才会采取更多刺激措施。一如预期，日本央行维持扩大货币基础的承诺，每年扩大幅度为60-70万亿(兆)日圆。日本央行还决定将于3月底到期的三项特别贷款工具延长一年。这些贷款工具旨在推动资金从银行流向借款人。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行663.5亿台币存单，相较存单到期金额587亿台币，存单发行余额增76.5亿。

--台湾央行周二公布，共发行961.5亿台币存单，相较存单到期金额881.5亿台币，存单发行余额增80亿。