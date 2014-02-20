表格：德国1月PPI较前月下滑0.1%，较上年同期下滑1.1%

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
路透柏林2月20日 - 德国联邦统计局周四公布，德国1月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.1%，较上年同期下滑1.1%；路透调查预估分别为按月上升0.2%和按年下滑0.8%。
14年1月 13年12月 13年1月
较上月(%) -0.1 +0.1 +0.6
较上年同期(%) -1.1 -0.5 +1.5
指数(基期年为2005) 106.5 106.6 107.7
注--联邦统计局称1月按年跌幅为2010年3月以来最大。(完) (编译 蔡美珍；审校 许娜)
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。