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货币新闻 | 2014年 2月 20日 星期四 15:08 BJT

表格：德国1月PPI较前月下滑0.1%，较上年同期下滑1.1%

路透柏林2月20日 - 德国联邦统计局周四公布，德国1月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.1%，较上年同期下滑1.1%；路透调查预估分别为按月上升0.2%和按年下滑0.8%。

14年1月 13年12月 13年1月

较上月(%) -0.1 +0.1 +0.6

较上年同期(%) -1.1 -0.5 +1.5

指数(基期年为2005) 106.5 106.6 107.7

注--联邦统计局称1月按年跌幅为2010年3月以来最大。(完) (编译 蔡美珍；审校 许娜)
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