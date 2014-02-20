表格：瑞士1月出口实质增长4.7%，录得25.94亿瑞郎贸易顺差

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
路透苏黎世2月20日 - 瑞士联邦海关办公室周四公布，瑞士1月出口实质增长4.7%至171.10亿瑞郎。
1月贸易顺差为25.94亿瑞郎。
具体数据如下(单位以百万瑞郎计):
2014年1月 2013年12月 2013年1月
进口 14,515 14,183 14,693
出口 17,110 14,704 16,813
顺差 2,594 521 2,120
注：上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董。
(完) (编译 田建华; 审校 石冠兰)
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。