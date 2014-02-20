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货币新闻 | 2014年 2月 20日 星期四 15:09 BJT

表格：瑞士1月出口实质增长4.7%，录得25.94亿瑞郎贸易顺差

路透苏黎世2月20日 - 瑞士联邦海关办公室周四公布，瑞士1月出口实质增长4.7%至171.10亿瑞郎。

1月贸易顺差为25.94亿瑞郎。

具体数据如下(单位以百万瑞郎计):

2014年1月 2013年12月 2013年1月

进口 14,515 14,183 14,693

出口 17,110 14,704 16,813

顺差 2,594 521 2,120

注：上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董。

(完) (编译 田建华; 审校 石冠兰)
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