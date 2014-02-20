美国金融：证交会委员Stein呼吁短期借贷市场实施更多改革以防范危机

****敬告客户： 4月30日起新增CFTC关于CBOT美债期货的持仓报告****
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
路透华盛顿2月19日 - 美国证交会委员Kara Stein周三表示，短期借贷市场需要实施改革来提高透明度，称有关金融企业对这类借款依赖程度的公开信息不足，这可能导致再次爆发金融危机。
“我们应该付出更多努力，促使大型金融企业披露更多有关其对短期融资依赖程度、以及他们对流动性危机有多敏感的信息，”Stein在接受路透专访时表示。
“短期融资信息披露改善将使市场更有能力防范再出现流动性危机，”Stein说。
证交会正在制定规范，以降低投资者在货币市场基金所冒的风险。
Stein没有说明这项规定的最终版本如何拟定。
但她说，针对基金风险的这项规则“只是短期借贷市场的一部分”。
她敦促证交会在这一问题上与其他监管机构加强配合。
“我们需要考虑市场的其他部分，他们也应进行改革以防范再次爆发金融危机，”她说。(完) (编译 李爽； 审校 艾茂林)
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
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