美国金融：证交会委员Stein呼吁短期借贷市场实施更多改革以防范危机

路透华盛顿2月19日 - 美国证交会委员Kara Stein周三表示，短期借贷市场需要实施改革来提高透明度，称有关金融企业对这类借款依赖程度的公开信息不足，这可能导致再次爆发金融危机。

“我们应该付出更多努力，促使大型金融企业披露更多有关其对短期融资依赖程度、以及他们对流动性危机有多敏感的信息，”Stein在接受路透专访时表示。

“短期融资信息披露改善将使市场更有能力防范再出现流动性危机，”Stein说。

证交会正在制定规范，以降低投资者在货币市场基金所冒的风险。

Stein没有说明这项规定的最终版本如何拟定。

但她说，针对基金风险的这项规则“只是短期借贷市场的一部分”。

她敦促证交会在这一问题上与其他监管机构加强配合。