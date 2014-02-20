法国数据：2月服务业活动萎缩幅度创九个月最大

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
“这个企业数据很令人失望，”Markit首席经济学家Chris Williamson向路透表示。“我们去年底时原本期望，随着第四季(GDP)成长，PMI可能会重回成长领域，但结果没有。”
2月服务业指数跌至46.9，为九个月新低，且远低于分析师预估的升至49.4。1月指数为48.9。
2月制造业指数跌至48.5，为两个月低点，且低于分析师预估的49.6。1月指数为49.3。
民间部门2月新订单连续第五个月下滑，且萎缩速度为6月以来最快。
民间部门聘雇情况连续第四个月下滑，服务及制造业雇员水位小跌。(完) (编译 艾茂林/蔡美珍；审校 杜明霞/田建华)
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。