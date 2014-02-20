法国数据：2月服务业活动萎缩幅度创九个月最大

“这个企业数据很令人失望，”Markit首席经济学家Chris Williamson向路透表示。“我们去年底时原本期望，随着第四季(GDP)成长，PMI可能会重回成长领域，但结果没有。”

2月服务业指数跌至46.9，为九个月新低，且远低于分析师预估的升至49.4。1月指数为48.9。

2月制造业指数跌至48.5，为两个月低点，且低于分析师预估的49.6。1月指数为49.3。

民间部门2月新订单连续第五个月下滑，且萎缩速度为6月以来最快。