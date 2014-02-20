德国数据：2月综合PMI升至56.1，服务业推动民间部门景气强劲成长

“这些数据可能促使分析师进一步上调预估。如果PMI随着地区改善的范围扩大而持续上升，德国经济增长率或将达到3%。”

德国2月服务业PMI从1月的53.1升至55.4，优于路透预估的53.4，甚至比最高预估值54.0还要高。

服务业就业增速创下逾两年来最快，企业对业务的预期触及近三年来最高。

德国2月制造业PMI从1月的56.5降至54.7，逊于路透预期的56.3。但Markit的Williamson称这无需担忧，因制造业的扩张幅度仍在2011年初以来位居前列。(完) (编译 蔡美珍/洪曦/王翔琼；审校 白云/田建华)