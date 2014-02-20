德国数据：2月综合PMI升至56.1，服务业推动民间部门景气强劲成长

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
“这些数据可能促使分析师进一步上调预估。如果PMI随着地区改善的范围扩大而持续上升，德国经济增长率或将达到3%。”
德国2月服务业PMI从1月的53.1升至55.4，优于路透预估的53.4，甚至比最高预估值54.0还要高。
服务业就业增速创下逾两年来最快，企业对业务的预期触及近三年来最高。
德国2月制造业PMI从1月的56.5降至54.7，逊于路透预期的56.3。但Markit的Williamson称这无需担忧，因制造业的扩张幅度仍在2011年初以来位居前列。(完) (编译 蔡美珍/洪曦/王翔琼；审校 白云/田建华)
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。