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货币新闻 | 2014年 2月 20日 星期四 17:14 BJT

欧元区数据：2月企业活动复苏势头放慢，尽管采取降价措施

“整体来看是欧元区正在复苏。并不是很突出的复苏，但确实是朝正确方向前进，只有几个例外--特别是法国，”Markit首席经济学家Chris Williamson指出。

“二线国家已经脱离衰退，德国明显劲升。”

欧元区2月Markit综合采购经理人指数(PMI)小跌至52.7，略低于1月创下的31个月高位52.9。

2月指数低于路透调查分析师预估的升至53.1，但已是连续第八个月高于荣枯分水岭50。

欧元区2月服务业PMI升至51.7，高于1月的51.6，但低于市场预估的51.9。制造业PMI由54.0跌至53.0，低于路透调查的所有预测值。

制造业产出指数跌至55.5，低于1月的33个月高位56.7。

综合产出价格指数由49.2升至49.4，但仍稳低于50，显示企业已将近两年连续每月降价，暗示通胀短时间内不会上升。(完) (编译/审校 许娜/蔡美珍/郑茵)
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