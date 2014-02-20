欧元区数据：2月企业活动复苏势头放慢，尽管采取降价措施

“整体来看是欧元区正在复苏。并不是很突出的复苏，但确实是朝正确方向前进，只有几个例外--特别是法国，”Markit首席经济学家Chris Williamson指出。

“二线国家已经脱离衰退，德国明显劲升。”

欧元区2月Markit综合采购经理人指数(PMI)小跌至52.7，略低于1月创下的31个月高位52.9。

2月指数低于路透调查分析师预估的升至53.1，但已是连续第八个月高于荣枯分水岭50。

欧元区2月服务业PMI升至51.7，高于1月的51.6，但低于市场预估的51.9。制造业PMI由54.0跌至53.0，低于路透调查的所有预测值。

制造业产出指数跌至55.5，低于1月的33个月高位56.7。