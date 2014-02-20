路透基点：2014年亚洲联贷市场规模料续强且定价趋稳--APLMA峰会

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透香港2月13日 - 东方汇理银行亚太区环球银团贷款董事总经理及主管苏阿图周四在香港举办的亚太贷款市场协会（APLMA）峰会上表示，2014年亚洲银团贷款市场金额料将表现强劲，且定价将更为稳定。
苏阿图表示，跨境企业并购将继续推动亚洲地区银团贷款规模的增长。他预计，中国、印度和韩国的企业寻求亚洲以外的增长机会，这会推动中国和北亚并购贷款规模。
“从目前所能预见的，2014年贷款规模很有机会又是强劲的一年。但若经济活动放缓，贷款规模将受到影响，”苏阿图说。
2013年贷款定价大体保持了下行趋势，苏阿图指出，随着各国央行将料将回收流动性，今年贷款定价将会企稳。
展望未来，苏阿图称美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债和其他央行的类似举措，将成为贷款市场面临的主要挑战，因为这些动作可能加剧贷款定价的上行压力。
虽然亚洲银行业者将继续主导亚洲市场，苏阿图预计欧元区和美国银行业者2014年将重返亚洲扮演重要的角色。他说，“亚洲资金池实际上将会增长，这对市场是好消息。”
汤森路透LPC数据显示，2013年亚太银团贷款市场规模达到4,620亿美元的纪录高点，较2012年增长了51%，受中国市场强劲的推动。2013年中国贷款规模同比增长近一倍至1,168亿美元。（完）
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。