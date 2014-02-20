路透基点：2014年亚洲联贷市场规模料续强且定价趋稳--APLMA峰会

路透香港2月13日 - 东方汇理银行亚太区环球银团贷款董事总经理及主管苏阿图周四在香港举办的亚太贷款市场协会（APLMA）峰会上表示，2014年亚洲银团贷款市场金额料将表现强劲，且定价将更为稳定。

苏阿图表示，跨境企业并购将继续推动亚洲地区银团贷款规模的增长。他预计，中国、印度和韩国的企业寻求亚洲以外的增长机会，这会推动中国和北亚并购贷款规模。

“从目前所能预见的，2014年贷款规模很有机会又是强劲的一年。但若经济活动放缓，贷款规模将受到影响，”苏阿图说。

2013年贷款定价大体保持了下行趋势，苏阿图指出，随着各国央行将料将回收流动性，今年贷款定价将会企稳。

展望未来，苏阿图称美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债和其他央行的类似举措，将成为贷款市场面临的主要挑战，因为这些动作可能加剧贷款定价的上行压力。

虽然亚洲银行业者将继续主导亚洲市场，苏阿图预计欧元区和美国银行业者2014年将重返亚洲扮演重要的角色。他说，“亚洲资金池实际上将会增长，这对市场是好消息。”