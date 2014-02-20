企业并购：黑石与GIC欲收购资源软件管理企业Kronos少数股份--消息

路透2月20日 - 熟悉情况的消息人士周三表示，私募股权公司黑石集团(百仕通) 和新加坡主权财富基金--新加坡政府投资公司(GIC)正进行深入谈判，欲收购资源管理软件企业Kronos的少数股份，价格约为45亿美元。

消息人士上周称，私募股权公司Hellman & Friedman和JMI Equity希望直接出售Kronos，但在本月稍早拒绝了收购提议，因对公司估值存在争议。

消息人士不愿具名，因为谈判仍处于保密阶段。目前暂未能联系到Kronos、Hellman & Friedman、JMI Equity、黑石集团和GIC的公司代表发表评论。(完)