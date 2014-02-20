企业并购：黑石与GIC欲收购资源软件管理企业Kronos少数股份--消息

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透2月20日 - 熟悉情况的消息人士周三表示，私募股权公司黑石集团(百仕通) 和新加坡主权财富基金--新加坡政府投资公司(GIC)正进行深入谈判，欲收购资源管理软件企业Kronos的少数股份，价格约为45亿美元。
消息人士上周称，私募股权公司Hellman & Friedman和JMI Equity希望直接出售Kronos，但在本月稍早拒绝了收购提议，因对公司估值存在争议。
消息人士不愿具名，因为谈判仍处于保密阶段。目前暂未能联系到Kronos、Hellman & Friedman、JMI Equity、黑石集团和GIC的公司代表发表评论。(完)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。