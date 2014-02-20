路透基点：贷款定价2014年面临进一步下降压力，因供过于求

路透2月14日 - 亚太贷款市场协会周四在香港举办年度贷款峰会，小组在对全球贷款市场进行讨论时表示，全球市场上充沛的流动性将继续压低贷款利率和费用，因在不同的监管区域内，不断减少的融资案成为急于搜寻交易的银行竞相追逐的对象。

贷款利率目前在美国和欧洲市场都处于纪录低位。美国的银行业者不愿意失去市场份额，在进行交易时未将巴塞尔III纳入考量。与此同时，欧洲银行业者在经历了一段时期的重组和去杠杠化后重新崛起，在欧洲大陆上发起了一波定价竞争。

“在欧洲市场上，那些顶级公司的贷款定价已经处在底部，”德国商业银行的银团和销售部主管Volkhardt Kruse表示，“但较小型公司的定价也面临越来越大的降价压力。”

鉴于亚太地区不同国家的监管体系不一致，该区域的银行在依据巴塞尔III推行新的资本限制规定时处于不同的实施阶段。一些银行，特别是国有金融公司，甚至还在努力满足巴塞尔I要求的阶段，这导致了整个竞争环境的不公平。

“在亚洲很多国家，仍然有大量的国有金融机构在根据不同的规则进行操作。”澳新银行的贷款银团部全球主管John Corrin说道。

机构投资者对于贷款产品的兴趣与日俱增，特别是在澳洲，这进一步推高了整个流动性资金池的容量。然而，银行要想找到合适的资产却并不容易，因为供需不平衡。

“许多基金正试图更深的介入澳洲市场。但是这很难，因为当地的银行市场非常强劲，交易都被极大程度的超额认购。”美银美林的亚太杠杠融资和贷款部主管Siong Ooi表示。

香港举行的这次年度会议吸引到来自亚洲、欧洲和美国的逾400位贷款市场专业人士参与。（完）