更新版 1-中港热股：中石化求售营销业务权益有望降低负债，关联个股全线上扬

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
* 中石化将寻求出售油品销售业务最多30%股权
* 分析师指此举或有助公司改善负债
* 中石化A股开市一分钟涨停，H股亦曾涨10%
* 子公司亦全线上升
路透香港2月20日 - 中国最大炼油商--中国石化 表明将寻求出售油品销售业务最多30%股权后，其A股和H股周四盘中大涨10%，因市场期望交易有助降低债务水平。
中石化周三公布，董事会一致通过启动中国石化销售业务重组、引入社会和民间资本实现混合所有制经营的议案。在社会和民营资本持股比例不超过30%的情况下，授权董事长确定投资者、持股比例、参股条件和条件方案。
分析师称，营销业务包括成油品管道、加油（气）站等，出售部分权益有助释放相关资产价值，以及改善中石化的现金流状况。
中石化A股开盘一分钟涨10%停板，报5.17元人民币。其子公司上海石化 和仪征化纤 亦涨停。
香港股市没有涨跌停板机制，中石化H股盘中曾涨10%，触及6.66港元的两个月高位。香港时间14:04，该股升9.75%，报6.64港元；上海石化 与仪征化纤分别涨逾4%及6%，中石化冠德 升逾1%。
大市恒生指数 则跌1.12%。
过去中国成品油定价机制市场化程度不高，致使成品油售价与原油价格出现倒挂，中石化等炼油商出现严重亏损，并削弱公司现金流状况。另一方面，中石化肩负市场发展重任，对各项业务投入巨额资本开支，债务水平日渐走高。
中石化的债务状况向来是投资者关注焦点。汇丰证券分析师Thomas Hilboldt在其报告中称，“相信中石化很大机会利用出售所得款项于偿还其高达3,000亿元人民币净债务，否则至2015年估计中石化的净负债比率将升至70%。”
他并指出，以2013年6月末营销业务资产值1,800亿元计算，出售30%股权可为中石化套现540亿元，倘悉数减债，估计可令公司的净负债比率由2013年底的52%降至45%左右水平。
另一家投行瑞信称，出售业务权益除了有助中石化改善现金流之外，一旦中国开放油品进口，中石化反而会处于较有利位置。
中石化近年于营销业务的资本支出比例不到20%，2012年的支出为321亿元，2013年预算投入270亿元于加油（气）站建设及改造，推进成品油管网建设以及优化储运设施。
激发民间投资活力是中国经济稳增长、调结构的重要力量。国务院总理李克强去年9月召开常务会议要求，各部门应限期拿出细化实化已出台实施细则的改进措施，并尽快在金融、石油、铁路和电信等领域向民间资本推出一批项目。
去年，中国最大油气生产商--中国石油 亦出售部分西部天然气管道资产股权予泰康资产及国联基金，为首家垄断性石油企业向民间资本开放的举措。（完）
(记者 雷美珍; 审校 黄凯)
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