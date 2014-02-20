路透基点：中国互联网金融推高国内融资成本

路透香港2月14日 - 汤森路透旗下基点报导，中国银行公司金融总部银团贷款主管王晓卓 在亚太贷款市场协会（APLMA）峰会上表示，充满竞争力的中国互联网金融公司正在吸走中国银行业的存款和流动性，同时推高国内银行业者的融资成本。

“余额宝”等中国互联网金融产品颇具人气。“余额宝”为中国电子商务巨头阿里巴巴集团旗下支付宝(Alipay.com)和天弘基金管理有限公司所有，存款超过2,500亿元人民币(413亿美元)，用户逾4,900万人。

阿里巴巴的对手--香港上市的腾讯控股，以及百度都已经推出类似金融产品，以利用其庞大的互联网用户基数。

“像余额宝这样的互联网金融产品吸收了市场流动性，一定程度上推高银行的融资成本，”王晓卓表示。她呼吁监管者进一步关注这一新威胁，还称中小型银行会比国有银行受到更大的冲击。

王晓卓表示，在中国稳健的货币政策的大背景下，除了一些季节性的波动以外，银行同业拆息在2014年将趋平稳。

中国是除日本外亚洲最大的银团贷款市场，2013年贷款额达到创纪录的1,168亿美元。王晓卓表示，基础设施建设、并购活动以及国际借贷有望推动2014年的贷款增长。