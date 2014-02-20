澳洲股市：回吐稍早涨幅仅小幅收高，中国数据令人失望

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透悉尼2月20日 - 澳洲股市周四收盘上涨0.1%，强劲的企业财报利多被中国疲弱经济数据利空所抵销。汇丰中国2月制造业PMI初值在萎缩区间续降，并创下七个月来最低水准。制造业就业状况创下2009年2月以来最低点。
S&P/ASX 200指数 上涨4.1点至5,412.3点，盘中高点5,441.5。指数周三上涨0.3%，目前处于三个月高位。(完)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。