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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 13:32 BJT

澳洲股市：回吐稍早涨幅仅小幅收高，中国数据令人失望

路透悉尼2月20日 - 澳洲股市周四收盘上涨0.1%，强劲的企业财报利多被中国疲弱经济数据利空所抵销。汇丰中国2月制造业PMI初值在萎缩区间续降，并创下七个月来最低水准。制造业就业状况创下2009年2月以来最低点。

S&P/ASX 200指数 上涨4.1点至5,412.3点，盘中高点5,441.5。指数周三上涨0.3%，目前处于三个月高位。(完)
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