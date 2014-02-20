《HOME专栏》铅锌重获市场宠幸，皆因情人眼里出西施？

**库存都去哪儿了？**

这也许是看得见的锌库存目前比铅库存减少得更猛更快的原因。

LME登记的锌库存<0#MZN-STX>去年下降29万吨或24%，今年迄今又减少了15%，目前为79.5万吨。

LME铅库存<0#MBB-STX>去年缩水10.4万吨或33%，今年继续下滑，减少6%至约20.19万吨。

库存下滑的趋势已经点燃了投资者为锌铅前景唱多的热情。

但是这些信号真实吗？锌铅究竟都去哪儿了呢？

锌铅库存下滑都不太符合ILZSG对潜在产量-使用量结余的估算。

如欲查看锌市场结余及库存图表，请点选(link.reuters.com/naz86v)

如欲查看铅市场结余及库存图表，请点选(link.reuters.com/naz86v)

LME铅锌库存去年的跌幅远远超出这两个市场的估算缺口。

的确，LME铅库存过去两年都严重表现失常，但ILZSG数据也显示有部分铅流入生产商库存。

但是锌库存减幅达到29万吨，这就解释不通了。包含ILZSG工业库存评估的总库存去年降幅更大，达到31.4万吨。

这或许仅仅表明ILZSG低估了锌铅市场缺口的规模。

要不就是这样剧烈的库存变动与LME仓储运营商排队提货有更大关系。

锌铅的交易所库存都集中在LME所指的“受影响”地区，锌主要在新奥尔良和安特卫普，而铅主要在荷兰弗利辛恩和马来西亚柔佛州。

富余的锌铅流入这些地区后又很快被注销仓单，妨碍了其他金属的提货程序。从那时起，每天都有铅锌流出仓库，库存下降步伐也符合在LME规定的排队受影响地区的最低(实际上是最高)提货速度。

这是件让LME头痛的事情，因为仓储系统这样设计，使得库存变动的分析参考价值大打折扣。

这也是让锌铅多头感到头痛的事情，他们怀疑，富余的金属先在LME库存系统里兜了一圈，现在又进入市场外的仓库，经过漫长等待后又以更高价格转手，回到发布透明统计数据的仓库中。