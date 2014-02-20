台湾股市：随亚股收低结束四连涨，因中国制造业PMI初值不佳

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透台北2月20日 - 台湾股市周四小幅收低，结束此前连四日涨势。分析师表示，亚洲股市因中国制造业PMI（采购经理人指数）初值不佳普遍拉回，台股也不例外。
台湾加权股价指数 收跌0.61%，至8,524.62点；成交初值 为945.08亿台币，上日修正后为866亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪表示，昨日多头趁台指期结算拉高，指数并填补第二个跳空缺口，不过近日上攻过程普遍缺量，拉回修正可以预期。
〞应该会回测月线(8,500点附近)与季线(8,450点附近)的支撑。〞 他说。
简伯仪指出，指数拉回过程应避开较为弱势的族群，像是食品、塑胶、金融等类股，此外电子股中的半导体族群也偏弱。
本地时间13:52，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.87%，日股日经指数 大跌2.06%。
汇丰(HSBC)周四公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2月PMI初值数据降至48.3，为去年7月以来的低位，且连续两个月处于荣枯线下方。上月终值为49.5。(完)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。