台湾股市：随亚股收低结束四连涨，因中国制造业PMI初值不佳

路透台北2月20日 - 台湾股市周四小幅收低，结束此前连四日涨势。分析师表示，亚洲股市因中国制造业PMI（采购经理人指数）初值不佳普遍拉回，台股也不例外。

台湾加权股价指数 收跌0.61%，至8,524.62点；成交初值 为945.08亿台币，上日修正后为866亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，昨日多头趁台指期结算拉高，指数并填补第二个跳空缺口，不过近日上攻过程普遍缺量，拉回修正可以预期。

〞应该会回测月线(8,500点附近)与季线(8,450点附近)的支撑。〞 他说。

简伯仪指出，指数拉回过程应避开较为弱势的族群，像是食品、塑胶、金融等类股，此外电子股中的半导体族群也偏弱。

本地时间13:52，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.87%，日股日经指数 大跌2.06%。