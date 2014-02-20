国际油市：布兰特原油期货跌破110美元关口，因中国经济成长忧虑

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
0540 GMT，布兰特原油4月期约 下滑0.60美元，报每吨109.87美元，周三创下今年以来最高的结算价。
美国原油3月期约 小跌0.27美元，报103.04美元。该合约周四到期，周三收位创10月8日来最高。
4月布兰特原油较美国原油升水CL-LCO1=R降至10月以来最低，此前一条新的油管将多余的供应从库欣输送至墨西哥湾区沿岸。今年冬季取暖需求强劲，也支撑美国原油价格。
据美国石油协会(API)数据显示，2月14日止当周库欣原油库存减少180万桶。交易商静待今日稍晚美国能源资料协会(EIA)的官方数据。
非洲和委内瑞拉的地缘政治风险，部分抵销了中国制造业调查给油市带来的负面影响。(完)
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路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。