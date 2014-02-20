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货币新闻 | 2014年 2月 20日 星期四 14:06 BJT

国际油市：布兰特原油期货跌破110美元关口，因中国经济成长忧虑

0540 GMT，布兰特原油4月期约 下滑0.60美元，报每吨109.87美元，周三创下今年以来最高的结算价。

美国原油3月期约 小跌0.27美元，报103.04美元。该合约周四到期，周三收位创10月8日来最高。

4月布兰特原油较美国原油升水CL-LCO1=R降至10月以来最低，此前一条新的油管将多余的供应从库欣输送至墨西哥湾区沿岸。今年冬季取暖需求强劲，也支撑美国原油价格。

据美国石油协会(API)数据显示，2月14日止当周库欣原油库存减少180万桶。交易商静待今日稍晚美国能源资料协会(EIA)的官方数据。

非洲和委内瑞拉的地缘政治风险，部分抵销了中国制造业调查给油市带来的负面影响。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/张若琪 审校 石冠兰/李婷仪)
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