全球商品：橡胶价格将在6-12个月内触底反弹--Olam执行长

路透印度柯枝2月20日 - 大宗商品贸易商Olam International 主管周四表示，在未来6-12个月全球橡胶价格将会触底反弹，因预期最大买家中国的库存下降后，其买需将回升。

中国经济放缓的疑虑，打压全球橡胶价格接近数年低位；那迫使全球最大几个天然橡胶生产国考虑采取联合行动来支撑价格。

但Olam执行长Sunny Verghese表示，他预期未来6-12月中国的库存将会耗尽。

上海期交所指定交割仓库的橡胶库存，已触及2004年以来最高水准，同时根据交易员的估算，备受关注的青岛港口保税仓库库存大约是30.4万吨，10月时约为25万吨。

“如果中国经济以7-7.5%的速度成长，我们应该会见到需求回升，”Verghese在橡胶会议的场边表示。