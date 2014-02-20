全球商品：橡胶价格将在6-12个月内触底反弹--Olam执行长

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透印度柯枝2月20日 - 大宗商品贸易商Olam International 主管周四表示，在未来6-12个月全球橡胶价格将会触底反弹，因预期最大买家中国的库存下降后，其买需将回升。
中国经济放缓的疑虑，打压全球橡胶价格接近数年低位；那迫使全球最大几个天然橡胶生产国考虑采取联合行动来支撑价格。
但Olam执行长Sunny Verghese表示，他预期未来6-12月中国的库存将会耗尽。
上海期交所指定交割仓库的橡胶库存，已触及2004年以来最高水准，同时根据交易员的估算，备受关注的青岛港口保税仓库库存大约是30.4万吨，10月时约为25万吨。
“如果中国经济以7-7.5%的速度成长，我们应该会见到需求回升，”Verghese在橡胶会议的场边表示。
“过剩的库存目前可能要花6-12月才会消化完毕，之后会见到供需情况更为平衡。”(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。