台湾金融：行政院通过法规修正，保险公司买宝岛债不计入海外投资额度

路透台北2月20日 - 台湾行政院会周四通过金管会保险法修正案版本，将保险公司投资台湾证券市场上市或上柜的外币计价股权，包括宝岛债在内，可不计入国外投资额度。该法将再送立法院审查通过后方能生效。

此举将令外界关注的保险公司购买宝岛债问题解套。

此前保险公司因海外投资额度濒临上限，对购入本地发行的宝岛债(人民币计价债券)态度保留。在法规修正后，因投资宝岛债不再计入海外投资额度，将提高本地保险业持有宝岛债的意愿。

此外，保险法的修正也为保险公司投资国外保险相关事业，包括国外保险公司及银行等，经金管会核准的投资金额即可不纳入最高45%的限额。立法院审查后子法再行修正。