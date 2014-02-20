版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 14:38 BJT

台湾金融：行政院通过法规修正，保险公司买宝岛债不计入海外投资额度

路透台北2月20日 - 台湾行政院会周四通过金管会保险法修正案版本，将保险公司投资台湾证券市场上市或上柜的外币计价股权，包括宝岛债在内，可不计入国外投资额度。该法将再送立法院审查通过后方能生效。

此举将令外界关注的保险公司购买宝岛债问题解套。

此前保险公司因海外投资额度濒临上限，对购入本地发行的宝岛债(人民币计价债券)态度保留。在法规修正后，因投资宝岛债不再计入海外投资额度，将提高本地保险业持有宝岛债的意愿。

此外，保险法的修正也为保险公司投资国外保险相关事业，包括国外保险公司及银行等，经金管会核准的投资金额即可不纳入最高45%的限额。立法院审查后子法再行修正。

本次保险法修正案内容还包括增订保险业应于章程规定设置独立董事及审计委员会相关规范，以及修订保险业退场机制及增订得由接管人研拟具体方案，经核准由接管人执行过渡保险机制等相关规范。(完) (记者 林妙容/詹静宜; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐