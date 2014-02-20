台湾金融：行政院通过法规修正，保险公司买宝岛债不计入海外投资额度

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透台北2月20日 - 台湾行政院会周四通过金管会保险法修正案版本，将保险公司投资台湾证券市场上市或上柜的外币计价股权，包括宝岛债在内，可不计入国外投资额度。该法将再送立法院审查通过后方能生效。
此举将令外界关注的保险公司购买宝岛债问题解套。
此前保险公司因海外投资额度濒临上限，对购入本地发行的宝岛债(人民币计价债券)态度保留。在法规修正后，因投资宝岛债不再计入海外投资额度，将提高本地保险业持有宝岛债的意愿。
此外，保险法的修正也为保险公司投资国外保险相关事业，包括国外保险公司及银行等，经金管会核准的投资金额即可不纳入最高45%的限额。立法院审查后子法再行修正。
本次保险法修正案内容还包括增订保险业应于章程规定设置独立董事及审计委员会相关规范，以及修订保险业退场机制及增订得由接管人研拟具体方案，经核准由接管人执行过渡保险机制等相关规范。(完) (记者 林妙容/詹静宜; 审校 曾祥进)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。