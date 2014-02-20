台湾货币市场：273天期国库券决标贴现率料在0.45-0.48%

路透台北2月20日 - 台湾银行业人士周四表示，周五(21日)将标售的273天期国库券，预估决标贴现率小区间将在0.45-0.48%，较去年11月标售的同天期国库券0.445%小升。

路透访谈五家金融机构认为，273天期国库券基本上是外商银行的囊中物，虽然外银的资金已不若年前那般宽松，但仍不会错过取得筹码的机会。小区间看在0.45-0.48%，大区间则在0.44-0.50%。

〞364天期存单标售出乎意料的好，目前存续期一年的债券成交利率在0.50%附近，应该不会标太差。〞一位外商银行交易员表示。

一银行资金调度人员则指出，外商银纵然手中资金没那么多，但应该还是不改积极的态度下标，〞没钱也会借钱来标。〞

台湾央行上周五(14日)标售的1,200亿台币364天期存单，加权平均得标利率为0.572%。低于市场预期，亦低于上月得标利率0.584%达1.2个基点。

央行周五将标售的103-3期国库券，天期273天期，金额预定250亿台币。

以下为2013年以来国库券发行细节：

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2014年

1月13日 182 250 0.497 2.96

2013年

12月31日 91 203.5 0.580 1.32

12月26日 364 350 0.538 2.46

11月05日 273 250 0.445 2.82

9月03日 273 245.5 0.500 2.74

8月28日 182 200 0.450 4.36

8月13日 364 300 0.647 2.58

7月24日 273 350 0.488 3.66

7月22日 91 200 0.398 3.02

7月11日 182 250 0.480 4.48

4月30日 28 150 0.320 5.45

4月23日 91 300 0.430 4.11

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13