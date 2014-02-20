背景资料：中国人民银行一季度公开市场操作一览表

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
1.以下为中国人民银行2014年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率 日期 招标量 7天期(%) 14天期(%) 21天期(%) (亿元人民币) 1/28 1,500 -- 4.30 -- 1/23 1,200 -- -- 4.70 1/21 1,800 -- -- 4.70 1/21 750 4.10 -- -- 2.以下为中国人民银行2014年第一季度所进行的各期正回购操作金额和利率 日期 招标量 14天期(%) 28天期(%) (亿元人民币) 2/20 600 3.80 -- 2/18 480 3.80 -- 注: 浏览央行2013年四季度公开市场操作情况，请点选 央行2013年三季度公开市场操作情况，请点选 央行2013年二季度公开市场操作情况，请点选 央行2013年一季度公开市场操作情况，请点选 央行2012年四季度公开市场操作情况，请点选 (完) (整理 康熙泽; 审校 李宏薇)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。