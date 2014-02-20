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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 14:24 BJT

背景资料：中国人民银行一季度公开市场操作一览表

1.以下为中国人民银行2014年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率

     日期    招标量      7天期(%)   14天期(%)   21天期(%)   
          (亿元人民币)
    
     1/28   1,500          --        4.30         --
     1/23   1,200          --         --         4.70
     1/21   1,800          --         --         4.70
     1/21     750         4.10        --          --
        
2.以下为中国人民银行2014年第一季度所进行的各期正回购操作金额和利率

     日期    招标量      14天期(%)   28天期(%)
          (亿元人民币)
    
     2/20     600         3.80         --
     2/18     480         3.80         --
        
  注: 浏览央行2013年四季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2013年三季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2013年二季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2013年一季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2012年四季度公开市场操作情况，请点选 (完)

 (整理 康熙泽; 审校 李宏薇)
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