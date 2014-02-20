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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 14:24 BJT

韩国股市：收跌创一周低位，美联储会议纪录及中国数据压制盘势

路透首尔2月20日 - 韩国股市周四跌至一周低位，为连续第二日下跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)1月政策会议纪录显示其维持缩减刺激的脚步不变，令大盘承压。

中国数据亦加深韩股的压力。汇丰中国2月制造业PMI初值在萎缩区间续降，并创下七个月来最低水准。

韩股综合股价指数 收低0.6%至1,930.57点，为2月13日以来最低收位。

外资卖超1,855亿韩元，为连续第三天卖超。(完) 　　
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