韩国股市：收跌创一周低位，美联储会议纪录及中国数据压制盘势

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透首尔2月20日 - 韩国股市周四跌至一周低位，为连续第二日下跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)1月政策会议纪录显示其维持缩减刺激的脚步不变，令大盘承压。
中国数据亦加深韩股的压力。汇丰中国2月制造业PMI初值在萎缩区间续降，并创下七个月来最低水准。
韩股综合股价指数 收低0.6%至1,930.57点，为2月13日以来最低收位。
外资卖超1,855亿韩元，为连续第三天卖超。(完)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。