台湾央行：将于今年6月中完成本地日圆及欧元清算行遴选

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透台北2月20日 - 台湾央行周四表示，将于今年6月中完成本地日圆及欧元清算行的遴选。
央行新闻稿指出，为提升日圆及欧元汇款效率，规划未来将日圆及欧元纳入外币结算平台，因此需遴选日圆及欧元清算行各一家。
即日起各外汇指定银行即可向台湾央行申请。但新闻稿未明确具体的申请条件。
台湾央行外汇局周一曾表示，将于第一季前启动本地欧元及日圆清算行的遴选工作，目前正针对门槛及条件内部研议中，以促进台湾外币业务的进一步发展。 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。