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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 14:38 BJT

台湾央行：将于今年6月中完成本地日圆及欧元清算行遴选

路透台北2月20日 - 台湾央行周四表示，将于今年6月中完成本地日圆及欧元清算行的遴选。

央行新闻稿指出，为提升日圆及欧元汇款效率，规划未来将日圆及欧元纳入外币结算平台，因此需遴选日圆及欧元清算行各一家。

即日起各外汇指定银行即可向台湾央行申请。但新闻稿未明确具体的申请条件。

台湾央行外汇局周一曾表示，将于第一季前启动本地欧元及日圆清算行的遴选工作，目前正针对门槛及条件内部研议中，以促进台湾外币业务的进一步发展。 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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