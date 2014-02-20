台湾央行：将于今年6月中完成本地日圆及欧元清算行遴选

路透台北2月20日 - 台湾央行周四表示，将于今年6月中完成本地日圆及欧元清算行的遴选。

央行新闻稿指出，为提升日圆及欧元汇款效率，规划未来将日圆及欧元纳入外币结算平台，因此需遴选日圆及欧元清算行各一家。

即日起各外汇指定银行即可向台湾央行申请。但新闻稿未明确具体的申请条件。