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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 17:40 BJT

《中国企业债发行日程表》--2月20日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    主体评级   发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)  
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*邹平县国有     8      7    2/21簿记建档    上限7.50%      AA      2/24-2/28     华英证券   
资产投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保)  
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*开原市城乡     8      7    2/21簿记建档    上限8.50%      AA      2/24-2/26     平安证券   
建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金)  
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六盘水市        16      7   2/18簿记建档       7.50%       AA      2/19-2/21    国开证券   
开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/发行人以拥有的国有土地使用权进行抵押担保)    民生证券
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泉州江南高新    10      7   2/19簿记建档      *7.40%       AA      2/20-2/24     广发证券   
技术开发 (第3-7年末每年偿还20%本金)    
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铜仁旅游        15      7   2/19簿记建档      *8.00%       AA      2/20-2/24     银河证券   
投资     (铜仁市梵净山投资有限公司提供担保)   
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大连普湾        25      7   2/19簿记建档      *7.09%       AA+     2/20-2/24    平安证券   
工程项目管理 (第3-7年末每年偿还20%本金)    
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赣州开发区      5       6   2/18簿记建档       7.40%       AA      2/19-2/25    国信证券   
建设投资 (第3-6年末每年偿还25%本金/发行人以自有土地使用权进行抵押担保)    
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赣州开发区     10       7   2/18簿记建档       7.43%       AA      2/19-2/25    国信证券   
建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/发行人以自有土地使用权进行抵押担保) 
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株洲市国有资产  8       7   2/18簿记建档       7.39%       AA      2/19-2/25    国海证券   
投资控股集团      (附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)  
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云南路桥股份    3.5     6   2/20簿记建档   上限7.98%       AA      2/21-2/25    齐鲁证券
               (第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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海安县开发区    7       7   2/20簿记建档      *7.49%       AA      2/21-2/25 国泰君安证券
经济技术开发   (第3-7年末每年偿还20%本金/由重庆进出口信用担保有限公司提供担保)
                6       5                     *7.40% 
               (第3-6年末每年偿还25%本金/发行人以其持有土地使用权进行抵押担保)
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忻州市资产     10       7   2/20簿记建档   上限8.49%       AA      2/21-2/25    中德证券
经营管理中心   (第3-7年末每年偿还20%本金)
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贵州凯里        10      7   2/20簿记建档   上限8.10%       AA      2/21-2/25    国开证券
城镇建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/以六宗土地使用权提供抵押担保)
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广西钦州临海     9      7   2/19簿记建档      *7.68%       AA      2/20-2/26     国海证券   
工业投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/发行人以拥有的国有土地使用权进行抵押担保) 
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榆神能源        23      7   2/20簿记建档   上限9.20%       AA      2/21-2/26    天风证券
开发建设      (第3-7年末每年偿还20%本金)     
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怀化市城市      7      10   2/20簿记建档   上限8.50%       AA      2/21-2/27    国信证券
建设投资 (第3-6年末每年偿还10%本金/第7-10年末每年偿还15%本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完) 


 (整理 吴芳; 审校 曹巍浩)
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