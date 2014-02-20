《中国企业债发行日程表》--2月20日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *邹平县国有 8 7 2/21簿记建档 上限7.50% AA 2/24-2/28 华英证券 资产投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= *开原市城乡 8 7 2/21簿记建档 上限8.50% AA 2/24-2/26 平安证券 建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 六盘水市 16 7 2/18簿记建档 7.50% AA 2/19-2/21 国开证券 开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/发行人以拥有的国有土地使用权进行抵押担保) 民生证券 ========================================================================================= 泉州江南高新 10 7 2/19簿记建档 *7.40% AA 2/20-2/24 广发证券 技术开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 铜仁旅游 15 7 2/19簿记建档 *8.00% AA 2/20-2/24 银河证券 投资 (铜仁市梵净山投资有限公司提供担保) ========================================================================================= 大连普湾 25 7 2/19簿记建档 *7.09% AA+ 2/20-2/24 平安证券 工程项目管理 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 赣州开发区 5 6 2/18簿记建档 7.40% AA 2/19-2/25 国信证券 建设投资 (第3-6年末每年偿还25%本金/发行人以自有土地使用权进行抵押担保) ========================================================================================= 赣州开发区 10 7 2/18簿记建档 7.43% AA 2/19-2/25 国信证券 建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/发行人以自有土地使用权进行抵押担保) ========================================================================================= 株洲市国有资产 8 7 2/18簿记建档 7.39% AA 2/19-2/25 国海证券 投资控股集团 (附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 云南路桥股份 3.5 6 2/20簿记建档 上限7.98% AA 2/21-2/25 齐鲁证券 (第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 海安县开发区 7 7 2/20簿记建档 *7.49% AA 2/21-2/25 国泰君安证券 经济技术开发 (第3-7年末每年偿还20%本金/由重庆进出口信用担保有限公司提供担保) 6 5 *7.40% (第3-6年末每年偿还25%本金/发行人以其持有土地使用权进行抵押担保) ========================================================================================= 忻州市资产 10 7 2/20簿记建档 上限8.49% AA 2/21-2/25 中德证券 经营管理中心 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 贵州凯里 10 7 2/20簿记建档 上限8.10% AA 2/21-2/25 国开证券 城镇建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/以六宗土地使用权提供抵押担保) ========================================================================================= 广西钦州临海 9 7 2/19簿记建档 *7.68% AA 2/20-2/26 国海证券 工业投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/发行人以拥有的国有土地使用权进行抵押担保) ========================================================================================= 榆神能源 23 7 2/20簿记建档 上限9.20% AA 2/21-2/26 天风证券 开发建设 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 怀化市城市 7 10 2/20簿记建档 上限8.50% AA 2/21-2/27 国信证券 建设投资 (第3-6年末每年偿还10%本金/第7-10年末每年偿还15%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 吴芳; 审校 曹巍浩)