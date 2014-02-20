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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 14:42 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：中国PMI数据欠佳，加深经济成长疑虑

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* 澳元/美元下跌0.52%，美元/日圆跌0.46%，欧元/美元上涨0.20%，美元/马币升0.29%

* 日股日经指数挫低2.15%，中国沪综指涨0.04%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.95%，美国10年期公债收益率报2.7122%

* 中国汇丰2月制造业PMI初值续降且创七个月低点，影响市场信心

* 美联储官员期望进一步削减QE并调整低利率承诺 (完) (编译 蔡美珍；审校 石冠兰)
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