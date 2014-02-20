《汇市简讯》欧洲盘初：中国PMI数据欠佳，加深经济成长疑虑

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
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* 澳元/美元下跌0.52%，美元/日圆跌0.46%，欧元/美元上涨0.20%，美元/马币升0.29%
* 日股日经指数挫低2.15%，中国沪综指涨0.04%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.95%，美国10年期公债收益率报2.7122%
* 中国汇丰2月制造业PMI初值续降且创七个月低点，影响市场信心
* 美联储官员期望进一步削减QE并调整低利率承诺 (完) (编译 蔡美珍；审校 石冠兰)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。