美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的1月会议记录显示，多位委员希望美联储缩减购债是可推测 的，除非经济表现令美联储感到意外，否则美联储将在每次会议缩减购债100亿美元。 会议记录还显示，决策者接近决定如何针对美联储在未来一段时间保持低利率的承诺作出调整，包括把金 融稳定性考虑纳入这种承诺的可能性。与会者普遍“预期经济将在未来几个季度温和扩张”。 美联储三名官员周三也表示，相信美国经济正在增强，尽管最近严寒天气导致成长放缓。这将允许美联储 继续缩减购债计画。 英国央行周三公布会议记录显示，央行决策者对于前瞻性指引作出重大调整没有产生意见分歧。在英国央 行货币政策委员会(MPC)2月5-6日的会议上，委员们就央行总裁金恩上周有关前瞻性指引作出的重要调整进行 了讨论，但没有进行投票。MPC还认为，即便到时候升息，也会逐步进行。 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼接受采访时表示，欧元区的低通胀和欧元强势今年可能会自行修 正，不需要欧洲央行采取行动。诺沃特尼在接受路透采访时表示，支持向银行业提供低息资金的计划。 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率10.50% 2014年1月15日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.25% 2013年11月27日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.25% 2013年11月7日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0.75% 2013年12月17日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一周期回购利率5.5% -- 非洲 南非 附买回利率5.5% 2014年1月29日升50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 郑茵 审校 艾茂林)