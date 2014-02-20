中国股市：沪综指收盘略跌，因经济数据较弱及前期强势股回调

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
路透上海2月20日 - 中国股市沪综指周四收盘略跌。分析师指出，最新经济数据显示经济下行风险，以及近期较活跃的中小盘股今日出现获利回吐，大盘显现冲高乏力，所幸中国石化 等部分权重股受消息面支撑走势较强，将大盘勉强稳住。估计短期内大盘股或有补涨机会。
沪综指 收报2,138.782点，跌3.772点或0.18%，昨日沪综指创下两个月收盘新高。上证A股今日成交额1,307亿元人民币，上日为1,277亿元。
“若扣除中国石化涨停所带来的影响，其实今天上海要跌15个点左右。”山西证券分析师杜亮指出，在经过前期的连续上涨后，相当多个股已累积不少获利盘，需要技术性回调，今天下跌并不令人感到意外。
中国最大炼油商--中国石化 公告称，将寻求出售油品销售业务最多30%股权，其A股开盘一分钟后即封涨停直至收盘，报收于5.17元。中石化旗下子公司仪征化纤 和上海石化 亦收于涨停位。
深市创业板指数R 收盘则下跌1.893%，跌幅明显高于沪综指。
受新订单和产出等多项指数下滑的拖累，汇丰中国2月制造业PMI初值在萎缩区间续降，并创下七个月来最低水准。受该数据影响，日本、韩国、台湾、香港等周边股市周四均出现下跌。
沪深300指数 收报2,287.436点，跌0.92%；沪深300指数期货主力3月合约 尾盘报2,282.2点，跌0.97%，成交626,912手。（完）
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。