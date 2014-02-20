橡胶产业：全球橡胶需求料在2014年增长4.4%，受亚洲需求推动--IRSG

路透印度柯枝2月20日 - 国际橡胶研究组织(IRSG)秘书长Stephen Evans周四表示，全球橡胶消费量料在2014年增加4.4%，受亚洲需求上升的推动。2013年的橡胶需求增幅为2.5%

他在印度橡胶会议上称，今年对天然橡胶与合成橡胶的需求将达到2,770万吨。

他又说，印度的橡胶需求料将增长8.5%至156万吨，因汽车需求料增加。（完）