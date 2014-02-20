橡胶产业：全球橡胶需求料在2014年增长4.4%，受亚洲需求推动--IRSG

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透印度柯枝2月20日 - 国际橡胶研究组织(IRSG)秘书长Stephen Evans周四表示，全球橡胶消费量料在2014年增加4.4%，受亚洲需求上升的推动。2013年的橡胶需求增幅为2.5%
他在印度橡胶会议上称，今年对天然橡胶与合成橡胶的需求将达到2,770万吨。
他又说，印度的橡胶需求料将增长8.5%至156万吨，因汽车需求料增加。（完）
(编译 高琦 审校 杜明霞)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。