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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 15:24 BJT

橡胶产业：全球橡胶需求料在2014年增长4.4%，受亚洲需求推动--IRSG

路透印度柯枝2月20日 - 国际橡胶研究组织(IRSG)秘书长Stephen Evans周四表示，全球橡胶消费量料在2014年增加4.4%，受亚洲需求上升的推动。2013年的橡胶需求增幅为2.5%

他在印度橡胶会议上称，今年对天然橡胶与合成橡胶的需求将达到2,770万吨。

他又说，印度的橡胶需求料将增长8.5%至156万吨，因汽车需求料增加。（完）

(编译 高琦 审校 杜明霞)
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