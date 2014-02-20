中国货币市场：兴业银行完成今年首只20亿元同业存单发行--公告

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
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路透上海2月20日 - 中国全国银行间同业拆借中心周四公告显示，兴业银行 20亿元人民币三个月期同业存单已发行完毕，此亦为今年首只发行的同业存单。
刊登在中国货币网的公告显示，该只同业存单发行价98.6650元；按365天计，参考收益率为5.55%。
去年年底，首批同业存单面世之时，兴业银行的发行总额为30亿元，期限一个月，参考收益率为5.16%。
中国各家试点银行年初陆续发布今年同业存单发行计划，兴业银行公布2014年同业存单发行额度为1,000亿元人民币，与工行 和中信银行 的规模相同。
以下为今日发行的存单明细：
兴业银行2014年第001期同业存单
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计划发行量(亿元) 20
实际发行量(亿元) 20
期限(月) 3
发行方式 报价发行
发行价(元) 98.6650
起息日 2014-2-21
到期日 2014-5-21
参考收益率 5.55%
(按365天计)
中国央行去年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元。存款类金融机构应当于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完)
参看详情，请点选中国货币网 here (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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