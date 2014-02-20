表格：外资在韩国股市卖超1,864亿韩元，为连续第三日卖超

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透首尔2月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超1,864亿韩元，为连续第三日卖超，期间累计卖超2,854亿韩元(2.6784亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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2月20日 -186.4 -11.4 190.0
2月19日 -51.9 -76.0 117.6
2月18日 -47.1 -27.8 79.5
2月17日 18.5 114.5 -132.2
2月14日 2.6 18.6 -25.7
2月13日 -107.6 9.3 92.3
2月12日 -5.3 55.3 -39.1
2月11日 81.9 -57.6 -31.4
2月10日 -141.1 112.6 23.8
2月 7日 162.4 -28.5 -132.4
2月 6日 -114.4 190.7 -68.2
2月 5日 -280.9 234.0 44.3
2月 4日 -655.4 261.8 360.9
2月 3日 -406.4 205.2 202.1
1月29日 21.0 180.5 -206.7
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本月以来 -1,726.7 993.6 681.4
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今年以来 -3,377.4 1,068.7 2,073.3
---------------------------------------------(完)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。