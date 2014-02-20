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货币新闻 | 2014年 2月 20日 星期四 16:27 BJT

台湾数据: 第四季经常帐顺差171.4亿美元，国际收支顺差26.8亿美元

路透台北2月20日 - 台湾央行周四公布，2013年第四季经常帐顺差171.4亿美元，上季修正后为顺差148.7亿美元；国际收支则为顺差26.8亿美元，上季为顺差26.1亿。

以下为经常帐与国际收支细节(单位亿美元)：

2013年第四季 2013年第三季

经常帐 171.4 148.7r

资本帐 +0.1 -0.1

金融帐 -138.8 -109.0r

国际收支 +26.8 +26.1

注:"r"为修正值. (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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