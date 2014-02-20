台湾数据: 第四季经常帐顺差171.4亿美元，国际收支顺差26.8亿美元

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
路透台北2月20日 - 台湾央行周四公布，2013年第四季经常帐顺差171.4亿美元，上季修正后为顺差148.7亿美元；国际收支则为顺差26.8亿美元，上季为顺差26.1亿。
以下为经常帐与国际收支细节(单位亿美元)：
2013年第四季 2013年第三季
经常帐 171.4 148.7r
资本帐 +0.1 -0.1
金融帐 -138.8 -109.0r
国际收支 +26.8 +26.1
注:"r"为修正值. (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。