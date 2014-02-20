亚洲橡胶：东京橡胶期货大跌超过4%，受中国PMI数据拖累

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
TOCOM期胶最低下跌9.9日圆或4.2%，至盘中低点224.2日圆，为2月17日以来最低。
“中国PMI下降暗示需求可能减少，促使交易人士卖出以避险，”一名驻曼谷的交易员表示。
汇丰中国2月制造业PMI初值在萎缩区间续降，并创下七个月来最低水准。结合近期PPI和PMI等多项数据判断，今年一季度中国经济增长恐面临一定下行风险。
上海期交所主力5月合约 下降630元人民币，每吨收报15,570元人民币(2,600美元)。
新加坡商品交易所3月合约 最新报每公斤189美分，下跌7.4美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/王翔琼；审校 石冠兰/田建华)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。