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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 15:38 BJT

亚洲橡胶：东京橡胶期货大跌超过4%，受中国PMI数据拖累

TOCOM期胶最低下跌9.9日圆或4.2%，至盘中低点224.2日圆，为2月17日以来最低。

“中国PMI下降暗示需求可能减少，促使交易人士卖出以避险，”一名驻曼谷的交易员表示。

汇丰中国2月制造业PMI初值在萎缩区间续降，并创下七个月来最低水准。结合近期PPI和PMI等多项数据判断，今年一季度中国经济增长恐面临一定下行风险。

上海期交所主力5月合约 下降630元人民币，每吨收报15,570元人民币(2,600美元)。

新加坡商品交易所3月合约 最新报每公斤189美分，下跌7.4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/王翔琼；审校 石冠兰/田建华)
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