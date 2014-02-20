更新版 1-港股业绩：中信泰富料铁矿项目拖累短期业绩，总投资逾百亿美元

* 短期业绩难好转，因铁矿项目折旧和利息开支俱增

* 铁矿项目迄今总投资99亿美元，未来将再增加

* 第三至六条生产线料2016年底前陆续投产

* 没考虑减持旗下两上市公司持股 (新增发布会内容)

路透香港2月20日 - 由于中澳铁矿项目投产开始计算折旧，今年利息支出将大幅增长，中信泰富 预期业绩于短期内不会好转。该公司截至去年底投入项目的支出达99亿美元，未来仍须投入一定的资本支出，以建设其余四条生产线。

从事钢铁资源及房地产业务的中信泰富周四宣布，2013年度净利按年增长9%，不过公司最大的投资项目--中澳铁矿因开始计算折旧，期内账面上录得较大亏损。

中信泰富总裁张极井在业绩发布会称，中澳铁矿项目截至去年底的投资达99亿美元，较之前的80亿港元再增加。他表示，其中建设支出74亿美元、管理费用12亿美元、购买采矿权5亿美元和资本化利息支出8亿美元。

中澳铁矿是中国企业迄今为止在澳洲最大的，也是在海外资源领域最大的投资项目，其资产占中信泰富总资产的比例超过30%。但目前该项目只有两条生产线投产，去年12月始出口首批磁铁精矿粉，目前的产量只有76万吨，与全数六条生产线合计2,400万吨设计年产能有很大距离。

“由于开始计算折旧，并且利息支出在2014年会大幅增加，因此公司的盈利会受到影响。”中信泰富主席常振明称。

“我们面对拨备压力，数额多少现在很难计算，这取决于年底时铁矿石的价格、两条生产线的产量，以及第三至六条生产线的建设速度。”他在发布会上表示。

常振明表示，改善的唯一办法是尽快提升产量，但目前公司仍需要时间完成第三至六条生产线的安装和调试，并逐步达到2,400万吨的设计年产能，这样才能实现规模效益，因此今、明两年的吨矿产生产成本会较高。

张极井表示，第三至六条生产线将由中信泰富组建工程指挥部，而非首两条线由中治 作工程总承包。

“我们估计第三至六条生产线可于2016年底前陆续分阶段完成。”他说。

由于首两条生产线耗资已高达近百亿美元，令人忧虑中信泰富未来在兴建余下生产线时将继续有庞大的资本开支。张极井说，由于大量的前期建设包括港口、海水化淡厂、电厂、所有需要的公共设施和辅助设施已建成，故此未来的资本开支只为余下四条选矿生产线的建设，不能用前两条线的开支去计算。

**愿与Clive Palmer和解**

另一方面，将权利卖给中信泰富的原矿主、澳洲富豪Clive Palmer企图阻挠中澳铁矿项目，具状控告中信泰富，指称中信泰富未履约支付数亿美元专利费，他并企图阻止中信泰富使用港口。

常振明表示，假如能够与对方达成商业和解最好，若然要对簿公堂，公司会坚决维护股东和公司的利益。

截至去年12月底止年度，中信泰富的净利为75.88亿港元，2012年度为69.54亿港元；受惠特殊钢和能源业务表现突出，经营性业务溢利按年增长42%。此外，期内公司出售上海一幢商业大厦令内地房地产业务盈利有所上升；其他业务也继续有稳定的利润和现金流。

中信泰富董事会并决定减少派息，末期股息为每股0.25港元，低于上年同期的0.3港元；2013年全年派息共0.35港元/股，上年度为0.45港元。

中信泰富去年底以39亿港元出售香港港岛东鰂鱼涌一幢商业物业予太古地产 ，过去数年公司亦陆续出售了一些非核心资产。张极井表示，未来会否再有出售资产行动将取决于市场情况和价格，至于公司持有的两家上市公司--大昌行 和中信国际电讯 ，则没考虑减持股份。

中信泰富及其附属公司于去年底的总负债高达1,211.44亿港元，于2014和2015年到期的未偿还负债分别为271.45亿港元和226.63亿港元。公司表示，其政策是通过加大利用资本市场以补充银行借贷，以及维持短期及长期借贷兼的组合，尽量减低再融资风险。

公布业绩后，中信泰富一度扩大升幅，但其后股价反覆，最多曾跌2.8%，收盘则升0.94%，报10.7港元。(完)

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