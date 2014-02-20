更新版 1-新债招标：宽资金中国国开行短债受疯抢，收益率定下限倍数罕见偏高

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
* 国开行约3.3个月增发债，收益率定在下限
* 资金宽松短债更为抢手
* 投标倍数7.95倍，属罕见偏高水平 (新增市场评论及更多内容)
路透上海2月20日 - 本周密集的利率债发行，亦无法阻挡宽松资金下机构对短债的热烈追捧。中国国家开发银行周四下午招标的约3.3个月增发债，收益率以招标系统设定的下限定位，倍数则罕见高达近8倍。
业内人士稍早透露，国开行 招标的剩余期限逾三个月的增发债，发行价格102.85元人民币，对应收益率4.1645%，为本次投标下限，投标倍数7.95倍。
北京一券商交易员称，“今天这个(短债)抢疯了，无语中。资金面松，钱太多了。”
银行间资金市场周四回购利率 多下行。交易员指出，今日央行公开市场正回购操作较周二放量，但仍低于市场普遍预期，场内流动性极为宽裕，机构融出意愿较强，隔夜品种加权利率已跌破2%，有望再刷新近11个月来的低点。
进出口行今日上午招标的两年和五年期可选择权固息债，结果也略低于预期。因正回购操作力度偏弱未改流动性宽松格局等因素支撑。
国开行今日招标新债为该行2011年第34期金融债 增发，发行量不超过50亿元人民币，采用单一价格(荷兰式)招标方式。2月21日至2月24日为分销期，2月24日缴款。
国开行2011年第34期金融债，发行规模100亿元，期限三年(1+2)，票面利率4.0%，今年6月2日到期。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。