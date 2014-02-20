更新版 1-新债招标：宽资金中国国开行短债受疯抢，收益率定下限倍数罕见偏高

* 国开行约3.3个月增发债，收益率定在下限

* 资金宽松短债更为抢手

* 投标倍数7.95倍，属罕见偏高水平 (新增市场评论及更多内容)

路透上海2月20日 - 本周密集的利率债发行，亦无法阻挡宽松资金下机构对短债的热烈追捧。中国国家开发银行周四下午招标的约3.3个月增发债，收益率以招标系统设定的下限定位，倍数则罕见高达近8倍。

业内人士稍早透露，国开行 招标的剩余期限逾三个月的增发债，发行价格102.85元人民币，对应收益率4.1645%，为本次投标下限，投标倍数7.95倍。

北京一券商交易员称，“今天这个(短债)抢疯了，无语中。资金面松，钱太多了。”

银行间资金市场周四回购利率 多下行。交易员指出，今日央行公开市场正回购操作较周二放量，但仍低于市场普遍预期，场内流动性极为宽裕，机构融出意愿较强，隔夜品种加权利率已跌破2%，有望再刷新近11个月来的低点。

进出口行今日上午招标的两年和五年期可选择权固息债，结果也略低于预期。因正回购操作力度偏弱未改流动性宽松格局等因素支撑。

国开行今日招标新债为该行2011年第34期金融债 增发，发行量不超过50亿元人民币，采用单一价格(荷兰式)招标方式。2月21日至2月24日为分销期，2月24日缴款。