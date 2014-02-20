中国期市：PMI数据不佳重创工业品期货，沪胶暴跌近4%

路透上海2月20日 - 受中国制造业数据疲弱的拖累，国内工业品期货周四全线收挫，其中上海期胶暴跌近4%，逼近本月初所及的四年多低位。库存居高不下，加之宏观面忧虑重燃，令胶价本周初的一波反弹宣告夭折。

受新订单和产出等多项指数下滑的拖累，汇丰中国2月制造业PMI初值在萎缩区间续降，并创下七个月来最低水准。

沪胶主力1405合约 收盘报每吨15,570元人民币，下跌3.89%。期价在盘初一度小涨，但在上午9时45分汇丰PMI公布后即呈现逐级下行走势。今日沪铜 、螺纹钢 等工业品亦在10点前后开始扩大跌幅，终场全面收低。

“PMI数据偏弱，抵消了前几天信贷宽松预期引发的乐观情绪，对宏观经济的忧虑又回到了市场。”浙商期货的橡胶分析师宋超表示。

上海期胶本周一曾大涨近5%，因市场认为国内春节后将逐渐改善，加之下游轮胎厂商将逐步入市补库，引发空头回补盘。不过截至周四收盘，期价已完全抹去当日的涨幅。

宋超指出，尽管目前轮胎厂的原料库存处于低位，但大规模采购的迹象仍未出现，橡胶面临的高库存压力难在短期内消化。可关注2、3月份国内收储和东南亚产胶国的产业政策，以及下游补库的动向。目前的价位往上和往下都比较难操作。

同样受到中国数据拖累，东京橡胶期货周四大幅下跌逾4%，需求下降的忧虑触发TOCOM橡胶期约的停损卖盘。

尽管自去年下半年以来，胶价的持续跌势仍未止住，也有部分机构对胶价前景持乐观看法。大宗商品交易商--Olam International 首席执行官(CEO)Sunny Verghese表示，全球橡胶价格料在未来6-12个月内见底反弹，因中国橡胶库存将在该时间段内逐步消化完毕。

中国期市主要品种收盘信息：

交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1404 50,490 -0.67 166,360

黄金(au) 1406 258.50 -0.35 185,420

螺纹钢 (rb) 1405 3,394 -1.22 1,346,680

橡胶 (ru) 1405 15,570 -3.89 196,846 大商所 豆粕 (m) 1405 3,424 -0.29 1,368,634

豆油 (y) 1405 6,810 -0.18 540,526

焦炭 (j) 1405 1,334 -1.04 188,788 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,568 -0.11 490,656

棉花 (cf) 1405 19,970 -0.20 72,526 中金所 沪深300(if) 1402 2,284.0 -0.72 10,304