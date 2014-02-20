全球金市：金价在震荡交投中小升，受惠于美元下跌和实货需求

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
现货金一度因美元走强而触及每盎司1,308.34美元的低位，之后涨至1,314.70美元，因美元走势改变。0723GMT，现货金上涨2.15美元，报1,313.40美元。
本月金价突破心理位1,300美元，但涨势在周二触及的三个半月高点1,332.10美元遇阻。
“金价依然是处于区间震荡，而且突破了一些水平，但是眼下仍在1,330美元受到限制。”GoldSilver Central Pte Ltd总裁Brian Lan说。
世界黄金协会表示，2014年印度黄金需求预计将会强劲，如果黄金进口限制措施不撤销，有可能进一步鼓励走私行为。
美国黄金期货 下跌6.90美元，报每盎司1,313.50美元。
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价格 变动 涨跌% 今年迄今 成交量
涨跌%
现货金 1313.40 2.15 +0.16 9.00
现货银 21.53 0.01 +0.05 10.92
现货铂金 1408.49 -4.76 -0.34 3.00
现货钯金 730.75 0.00 +0.00 2.49
COMEX期金 1313.50 -6.90 -0.52 9.29 21824
COMEX期银 21.55 -0.30 +0.00 11.25 10846
汇率
欧元/美元 1.3750
美元指数 101.91
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 高琦)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。