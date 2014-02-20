全球金市：金价在震荡交投中小升，受惠于美元下跌和实货需求

现货金一度因美元走强而触及每盎司1,308.34美元的低位，之后涨至1,314.70美元，因美元走势改变。0723GMT，现货金上涨2.15美元，报1,313.40美元。

本月金价突破心理位1,300美元，但涨势在周二触及的三个半月高点1,332.10美元遇阻。

“金价依然是处于区间震荡，而且突破了一些水平，但是眼下仍在1,330美元受到限制。”GoldSilver Central Pte Ltd总裁Brian Lan说。

世界黄金协会表示，2014年印度黄金需求预计将会强劲，如果黄金进口限制措施不撤销，有可能进一步鼓励走私行为。

美国黄金期货 下跌6.90美元，报每盎司1,313.50美元。

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价格 变动 涨跌% 今年迄今 成交量

涨跌%

现货金 1313.40 2.15 +0.16 9.00

现货银 21.53 0.01 +0.05 10.92

现货铂金 1408.49 -4.76 -0.34 3.00

现货钯金 730.75 0.00 +0.00 2.49

COMEX期金 1313.50 -6.90 -0.52 9.29 21824

COMEX期银 21.55 -0.30 +0.00 11.25 10846

汇率

欧元/美元 1.3750

美元指数 101.91

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金